하나카드, '하나 나라사랑카드' 고객 대상 캐시백 진행

하나카드가 군 장병 전용 카드인 '하나 나라사랑카드' 이용 고객을 대상으로 편의점 CU에서 캐시백 혜택을 제공하는 프로모션을 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 프로모션은 이달 28일까지 운영되며 행사 기간 하나 나라사랑카드(체크카드)로 CU 편의점에서 1만원 이상 결제 시 1만원을 캐시백으로 제공한다. 혜택은 1인당 1회까지만 받을 수 있다.

혜택은 전국 CU 편의점에서 동일하게 적용되며, 실물 카드 수령 전이라도 하나카드 애플리케이션을 통한 모바일 결제로 참여할 수 있다. 캐시백 금액은 이용일 기준 3영업일 이내에 결제 계좌로 지급될 예정이다.

하나 나라사랑카드는 병무청과 연계해 병역판정검사를 받은 병역의무자를 대상으로 발급되는 카드로, 하나은행 나라사랑 통장과 연계해 다양한 금융 및 생활 편의 혜택을 제공한다. ATM 출금 및 이체 수수료 우대 혜택 등을 통해 군 복무 기간 중 금융 거래 편의성을 높인 것이 특징이며 체크카드 기반으로 운영돼 합리적인 소비 관리가 가능하다는 점도 장점으로 꼽힌다.

하나카드는 나라사랑카드를 통해 편의점, 외식, 교통 등 군 장병들이 자주 이용하는 생활 영역을 중심으로 혜택을 강화했으며 무료 상해보험 및 휴대전화 파손 보험 무료 가입 등 군 장병 맞춤형 서비스도 제공하고 있다.





하나카드 관계자는 "나라사랑카드는 군 장병들의 금융 생활을 지원하기 위한 대표 상품"이라며 "이번 CU 캐시백 프로모션 역시 일상에서 체감할 수 있는 실질적인 혜택 제공에 초점을 맞췄다"고 했다. 이어 "앞으로도 군 장병의 이용 환경과 소비 패턴을 반영한 다양한 혜택과 프로모션을 지속적으로 선보일 계획"이라고 덧붙였다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

