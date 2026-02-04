사춘기 청소년 부모 지침서 '스스로 중심 잡는 아이들의 비밀, 자기결정력' 출간

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김효원 아산병원 소아정신건강의학과 교수 신간

부모의 역할은 아이의 성장에 따라 계속 변화되어야 한다. 입시 경쟁과 사춘기라는 새로운 성장의 다리를 건너는 우리 아이를 어떻게 키워야 할지 고민하는 부모들에게 새로운 교육 지침서가 나왔다.

4일 서울아산병원에 따르면 김효원 서울아산병원 소아정신건강의학과 교수는 24년간 진료실에서 십대 자녀와 부모 간 갈등을 지속적으로 상담해 온 임상 경험과 사춘기 두 자녀를 키운 부모로서의 실제 양육 경험을 바탕으로 쓴 '스스로 중심 잡는 아이들의 비밀, 자기결정력'을 최근 출간했다.

AD

'아이에게 딱 하나만 가르친다면, 자기조절', '엄마의 마음이 자라는 시간' 등을 출간하며 부모의 양육 태도와 유초등기 자녀 교육 방식에 새로운 기준을 정립해 온 김효원 교수가 이번에는 청소년기 자녀를 둔 부모들이 느끼는 불안을 다루며 올바른 사춘기 양육을 위해 나아가야 할 방향을 제시한다.

김효원 교수는 부모의 과도한 통제는 아이의 내면적 성장을 가로막고 번아웃이나 무기력으로 되돌아오는 경우가 많다고 강조했다. 사춘기에는 스스로 인생의 목표를 설정하고 삶의 방향을 정할 수 있는 '자기결정력'을 키워주는 것이 중요하다고 설명했다.

이 책에서는 아이들이 처한 현실적인 문제를 진단하고 어른으로서 어떤 태도로 자녀를 대해야 하는지 맥락과 해법을 함께 제시한다. 24년간 진료실에서 마주한 대표적인 사례들을 상담 형식으로 각색해 부모들이 더 깊이 공감할 수 있도록 했다.

각 부의 마지막 부분에는 김효원 교수의 아들 김현웅 군이 사춘기 시절 겪은 시행착오를 직접 기록한 에세이가 수록돼 있다. 또래 관계, 학원과 학교에서의 경험, 부모와의 갈등을 한국 청소년의 생생한 시선으로 담아냈다.

이 에세이는 십대 자녀의 격동적인 사춘기를 함께 보낸 부모 김효원 교수의 양육 원칙이 현실에서 어떻게 적용됐는지를 보여준다. 어렸을 때부터 수학과 과학에 흥미를 느낀 김현웅 군은 스스로 연구자라는 인생 목표를 설정했고, 의대를 진학하는 주변 친구들과 달리 서울대학교 컴퓨터공학과 진학을 택했다.





AD

김효원 서울아산병원 소아정신건강의학과 교수는 "사춘기 청소년을 양육하는 것은 어려운 일이지만 아이가 스스로 부딪히고 책임을 감당하며 성장할 수 있도록 믿고 도와준다면 삶의 주도권을 가진 단단한 어른으로 자랄 수 있다. 결국 부모의 역할은 아이를 통제하는 것이 아니라 더 큰 세상에서 스스로 살아갈 수 있는 힘을 길러주는 데 있다"고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>