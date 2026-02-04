홈앤쇼핑, 中企와 상생 위한 '일사천리 아카데미' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

TV 홈쇼핑 전 과정 교육

홈앤쇼핑은 서울 강서구 마곡동 본사에서 중소기업과의 상생을 위한 교육 프로그램인 '일사천리 아카데미'를 개최했다고 4일 밝혔다.

서울 강서구 마곡동 홈앤쇼핑 본사 전경. 홈앤쇼핑

2024년 시작된 일사천리 아카데미는 중소기업의 우수한 제품과 아이디어가 더 넓은 시장으로 나아갈 수 있도록 돕기 위해 마련된 동반 성장 프로그램이다. 연간 총 6회 정기적으로 운영되며 실질적인 유통 역량 강화에 초점을 맞추고 있다.

이번 아카데미는 일사천리 사업에 선정된 협력사를 대상으로 진행됐으며, TV홈쇼핑 입점부터 방송 판매까지의 전 과정을 체계적으로 안내해 중소기업이 유통 과정에서 느낄 수 있는 막연함과 부담을 덜어주는 데 중점을 뒀다. 홈앤쇼핑은 실무 중심 교육을 통해 협력사들이 보다 자신감 있게 시장에 도전할 수 있도록 지원하고 있다.

이날 교육에서는 ▲TV홈쇼핑의 구조와 전반적인 이해 ▲홈쇼핑 품질 기준과 상품 준비 과정 ▲방송심의 규정에 대한 이해 ▲효율적인 배송 프로세스 구축 ▲고객 서비스 대응 전략 ▲중소기업 상품 박람회 참가 준비 ▲해외 시장 진출 방안 등 중소기업이 실제 현장에서 바로 활용할 수 있는 다양한 주제가 다뤄졌다.

아카데미에 참여한 기업들은 "TV홈쇼핑 진출에 대해 막연하게 느끼던 부분이 구체적인 준비 단계와 절차로 정리됐다"며 "실질적인 방향성을 얻을 수 있었다"는 피드백을 전했다.





홈앤쇼핑 담당자는 "중소기업이 가진 좋은 제품과 아이디어가 더 많은 고객에게 자연스럽게 닿을 수 있도록 함께 고민하고 돕는 것이 우리의 역할이라고 생각한다"며 "앞으로도 아카데미 운영을 통해 중소기업이 판로에서 겪는 어려움을 함께 나누고 실질적인 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

