팜킷, 오라클 AI 서밋서 초개인화 AI '테이스트Q' 선봬

에이전틱 커머스 맞춤 솔루션 제시

팜킷은 글로벌 IT 기업 오라클이 주최한 '오라클 인공지능(AI) 서밋'에서 초개인화 추천 AI '테이스트Q(TasteQ)'를 선보였다고 4일 밝혔다.

AI가 모든 산업의 경쟁력을 좌우하는 핵심 동력으로 자리 잡은 지금, 이커머스 분야 역시 '에이전틱 커머스'가 새롭게 부상하고 있다.

이에 팜킷은 이번 행사에서 TasteQ를 통해 에이전틱 커머스에서 AI 검색에 최적화된 상품 추천이 가능한 방법을 제시했다. 특히 자사의 핵심 기술인 취향 분석 알고리즘과 검색증강생성(RAG)을 활용해 상품 정보와 콘텐츠가 AI 에이전트 및 검색 기반 서비스에 효과적으로 노출되는 구조를 설명했다.

팜킷은 글로벌 IT 기업 오라클이 주최한 '오라클 AI 서밋'에서 초개인화 추천 AI '테이스트Q(TasteQ)'를 선보였다. 팜킷

TasteQ는 온톨로지 기반 모델로 사용자의 온라인 구매 행동, 상품 특성, 취향, 구매 의도 등의 맥락을 종합 분석해 구매 전환율과 매출 향상을 돕는다. 쇼피파이(Shopify)와 카페24 기반 이커머스 플랫폼에서 플러그인 앱(Plug-in App) 형태를 적용할 수 있고, API 연동이 가능해 자사몰(D2C)을 운영하는 기업이 쉽고 빠르게 초개인화 추천 AI를 활용할 수 있다.

팜킷 측은 "최근 푸드, 뷰티, 퍼스널케어 카테고리를 중심으로 TasteQ를 도입하는 사례가 늘고 있다"며 "현재 카페24와 쇼피파이 기반의 100여곳 브랜드가 함께하고 있다"고 했다. 팜킷은 앞서 해당 기술을 활용해 풀무원 푸드앤컬처 등 대기업과의 협업도 추진했다.





양선흥 팜킷 대표는 "앞으로도 초개인화 추천 기술을 고도화해 모든 규모의 이커머스 기업의 실질적인 구매 전환과 매출 성과에 기여하는 SaaS로 발전시켜 나갈 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

