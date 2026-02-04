본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

달러가 국제 무역·금융에서 지배적 지위 유지하는 이유-美 AEI

정재형경제정책 스페셜리스트

입력2026.02.04 09:50

시계아이콘02분 01초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기
달러가 국제 무역·금융에서 지배적 지위 유지하는 이유-美 AEI 연합뉴스
AD

왜 달러는 국제 무역과 금융에서 지배적인 지위를 차지하고 있을까?


미국기업연구소(AEI)의 비상임 선임연구위원인 헤수스 페르난데스-비야베르데(Jesus Fernandez-Villaverde) 교수는 지난 2일 AEI에 기고한 글에서 ‘조정(coordination)’ 역할 때문이라고 주장했다. 한 국가의 경제 규모나 펀더멘탈이 아니라 ‘조정 균형’과 역사적 관성이 지배통화를 결정한다는 것이다.


비야베르데 교수는 “경제 펀더멘탈은 통화 패권의 무대를 마련하지만, 결과를 결정하는 것은 역사이며 한번 결정되면 바뀌기 어렵다”며 “달러는 ‘조정 균형’을 깨뜨릴 만큼 큰 충격이 오기 전까지는 지배적 지위를 유지할 것”이라고 밝혔다. 현재 트럼프 정부가 부과하고 있는 관세 수준이나 중국과의 패권경쟁은 아직 그 정도의 충격이 아니라는 설명이다.


흔히들 달러 패권의 이유로 2차 세계대전 이후 달러를 기축통화로 정했던 브레턴우즈 체제, 미국 경제 규모, 깊고 발달한 금융시장의 결합을 거론한다. 저자는 "맞는 말이지만 충분한 설명은 아니다"라고 밝혔다. 영국의 경제 규모는 이미 1990년 무렵 미국보다 작았지만 파운드화는 1940년대까지 세계의 지배적 통화 지위를 유지했다는 것이다.


최근 저자는 조 아바디(Joe Abadi), 대니얼 산체스(Daniel Sanches)와 함께 쓴 논문 ‘국제 통화의 지배(International Currency Dominance)’에서 그 해답이 ‘조정(coordination)’에 있다고 주장했다.


예를 들어 태국의 한 수출업자가 달러 결제를 받을지 여부를 결정한다고 해보자. 그의 선택은 나중에 그 달러를 쓸 수 있는지에 달려 있고, 이는 베트남이나 독일에 있는 공급업체들이 달러를 받아들이는지에 달려 있다. 그리고 그들의 선택은 다시 각자의 거래 상대방의 선택에 달려 있다. 일단 전 세계가 달러를 중심으로 조정되면, 어느 누구도 그 체계에서 벗어나려 하지 않는다. 벗어난다는 것은 더 적은 사람들이 받아들이는 통화를 보유하는 것을 의미하기 때문이다.


저자의 주장에 따르면, 그 결과 국제 통화 체제는 세 가지 유형으로 귀결될 수 있다. 첫째, ‘고전적(classical)’ 체제에서는 모두가 분산된 포트폴리오를 보유한다. 미국 상품을 사기 위해 달러를, 유럽 상품을 사기 위해 유로화를 보유하는 식이다. 둘째, ‘지배 통화(dominant currency)’ 체제에서는 하나의 통화가 자국과 무관한 거래까지 포함해 모든 곳에서 사용된다. 셋째, ‘다극(multipolar)’ 체제에서는 여러 통화가 국제적 교환 수단으로 공존한다.


이론적으로 보면 고전적 체제는 불안정하다. 아주 작은 충격만 있어도 지배 통화 체제나 다극 체제로 기울게 된다. 그러나 일단 지배 통화가 등장하면, 이를 밀어내기는 매우 어렵다. ‘조정’이 자기강화적이기 때문에 그 균형은 안정적이다. 이것이 통화 패권이 수십 년간 지속되는 이유다. 경제 펀더멘탈이 변하지 않아서가 아니라, '조정 균형' 자체가 관성을 갖기 때문이다.


각국 정부는 자국 통화를 국제화하기 위해 국채의 실질 수익률을 높이는 전략을 쓸 수 있다. 그러나 대규모 경제는 자연스러운 이점을 갖는다. 외국 투자자들은 규모가 큰 경제권과 거래할 기회가 더 많을 것으로 기대하기 때문에, 수익률이 더 낮더라도 그 나라의 통화를 보유하려 한다. 규모는 지배력을 낳고, 지배력은 지속성을 낳는다.


저자는 여러가지 반대 시나리오도 분석했다. 예를 들어 무역전쟁이 달러의 지위를 무너뜨릴 수 있을까? 미국과 나머지 세계가 영구적이고 상호적인 30% 관세를 부과하더라도, 그 효과는 충분하지 않다는 결과가 나왔다. 미국과의 교역은 줄어들지만, 세계는 여전히 달러로 결제한다. 모두가 그렇게 하고 있기 때문이다. 이는 역사적 경험과도 부합한다. 달러와 파운드화는 1차 세계대전과 2차 세계대전 사이의 보호무역 강화 시기에서도 살아남았다.


그렇다면 중국의 부상이 체제를 바꿀 수 있을까? 중국의 자본시장 개방 등 자본계정 자유화만으로는 충분하지 않다. 다만 중국이 결제 인프라를 공격적으로 확장하고 금리 경쟁에 나선다면, 위안화는 지배적이지는 않지만 의미 있는 보조적 국제 통화가 될 수 있다. 기존 지배 통화가 가진 조정상의 이점은 그만큼 강력하다는 게 저자의 설명이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

저자인 헤수스 페르난데스-비야베르데는 미국기업연구소(AEI)의 비상임 선임연구위원이다. 그는 또한 펜실베이니아대학교(University of Pennsylvania)에서 하워드 마크스 석좌 교수(Howard Marks Presidential Professor of Economics)로 재직하고 있다. 페르난데스-비야베르데 교수의 주요 연구 분야는 거시경제학, 계량경제학, 경제사이다. 최근 연구 프로젝트에서는 통화경제학의 여러 쟁점, 동태적 균형 모형의 정식화와 추정, 그리고 유라시아 지역에서 ‘분절된 토지(fractured land)’가 국가 형성에 미친 역사적 영향을 다루고 있다.




정재형 경제정책 스페셜리스트 jjh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

  • 26.01.2211:15
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이언주 더불어민주당 수석최고위원(1월 21일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 더불어민주당 이언주 수석최고위원, 미래경제 성장전략위원장도 맡고 있죠? 바쁘실 텐데 나와주

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기