롯데GRS, 인천공항 1터미널 푸드코트 개점

인천공항 내 다섯번째 푸트코트 매장

한국의 선과 전통 요소 반영한 공간

롯데GRS는 4일 인천국제공항 제1터미널(T1)에 푸드코트 사업장 '플레이팅 T1 A/S점'을 개점했다고 밝혔다. 롯데GRS는 인천공항 내 푸드코트 5개 지점(총 1534석)을 모두 완성하며 '플레이팅' 라인업 구축을 마무리했다.

'플레이팅 T1 A/S점'은 총 474석 규모로, 인천공항 내 운영 중인 푸드코트 가운데 최대 수용 인원을 갖췄다. 매장 면적은 약 434평이다. '한국의 선이 꽃처럼 피어나는 공간'을 콘셉트로, 꽃을 닮은 한국의 선과 전통 요소를 현대적으로 재해석한 점이 특징이다. 한복의 곡선미와 전통 돌담의 질감, 기와 구조를 공간 곳곳에 반영해 한국적 미감을 살렸다.

롯데GRS '플레이팅 T1 AS점'. 롯데GRS 제공.

플레이팅 T1 A/S점에서는 롯데GRS가 자체 개발한 나드리회관, 경성분식, 온탕집, 또룽방콕 등 4개 브랜드를 운영한다. 한식과 분식, 아시안 푸드를 아우르는 구성으로 김치찌개·순두부찌개·양지곰탕 등 대표 한식 메뉴와 뚝배기 떡볶이, 토핑 김밥 등 분식 메뉴, 아시안식 메뉴를 함께 선보인다.

롯데GRS는 2019년 플레이팅 인천공항 T1점을 시작으로 2024년 7월 T2 중앙서편점, 지난해 12월 탑승동점, 올해 1월 T2 서편점에 이어 이번 T1 A/S점까지 인천공항 내 계획된 푸드코트 5개 점포를 모두 개점했다.

현재 롯데GRS는 인천공항 내 49개 매장을 운영 중이다. 지난해 3분기까지 인천공항 컨세션 사업 매출은 전년 동기 대비 약 23% 증가했다. 지난달 6일 문을 연 플레이팅 인천공항 T2 서편점은 개점 후 3주간 목표 매출 대비 270%를 초과 달성했다. T2에 함께 개장한 엔제리너스 스마트카페도 2주간 목표 대비 240%의 판매 실적을 기록했다.





롯데GRS 관계자는 "인천국제공항은 다채로운 미식 경험과 글로벌 고객을 동시에 확보할 수 있는 전략적인 공간이다"라며 "앞으로도 컨세션 사업을 통해 외형을 확대하고 외식 프랜차이즈 기업으로써 동력을 강화할 계획"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

