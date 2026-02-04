사우디가 포기 2029 동계AG, 카자흐스탄 알마티 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아시아올림픽평의회와 카자흐스탄 체결식 예정

사우디 경기장과 제반시설 건설 난항 차질

카자흐스탄 2011 이후 동계 두 번째 유치

카자흐스탄 알마티가 사우디아라비아가 개최를 포기한 2029 동계아시안게임을 유치한다.

4일 중국 신화통신에 따르면, 아시아올림픽평의회(OCA)와 카자흐스탄은 5일 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽이 열리는 이탈리아 밀라노에서 동계아시안게임 개최 도시 협정 체결식을 열고 이를 공식화한다.

사우디아라비아는 2022년 세계 최대 규모의 스마트시티인 네옴시티 건설 과정에서 동계아시안게임 개최 의사를 밝히며 만장일치로 개최권을 따냈지만, 스키 리조트 등 경기장과 제반 시설 건설에 난항을 겪으면서 차질을 빚었다. 결국 사우디아라비아는 OCA에 대회 개최 연기 의사를 전달했다.

OCA는 동계 올림픽 및 동계 아시안게임 개최 경험이 있는 한국과 중국, 카자흐스탄 등에 2029 동계아시안게임을 개최할 의사가 있는지 타진했다. 한국은 지난해 OCA의 제안에 응하지 않았고, 2011 아스타나·알마티 동계 아시안게임을 열었던 카자흐스탄이 개최권을 가져갔다.





동계 아시안게임은 1986년 시작됐다. 대회를 개최한 국가는 한국과 중국, 일본, 카자흐스탄 등 4개국뿐이다. 2021 동계아시안게임은 개최 희망국이 없어 열리지 않았다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

