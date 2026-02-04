LG전자, 북미·유럽 B2B 전시회 참가…글로벌 시장 집중 공략

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LG전자가 북미 공조 전시회와 유럽 상업용 디스플레이 전시회 등 B2B 전시회에 참가하는 등 글로벌 시장 공략에 나섰다.

LG전자는 미국 라스베가스에서 열린 'AHR 2026'에서 레시프로 컴프레서, 로타리 컴프레서, 팬모터의 구조적 혁신 기술을 담은 코어테크를 소개했다. LG전자

LG전자는 4일(현지시간)까지 진행된 북미 최대 공조 전시회 'AHR EXPO 2026'에 참가해 고효율 주거용·상업용·산업용 냉난방공조(HVAC) 솔루션을 선보였다.

핵심 공조 부품 기술력인 '코어테크'도 전시했다. 이번에 선보인 신규 부품 라인업은 구조와 구동 방식 등을 바꾼 혁신 설계를 통해 에너지 효율과 성능 모두 높인 것이 특징이다.

컴프레서, 모터, 팬모터, 드라이브 등 핵심 공조 부품을 통합 제공하는 '올인원 부품 솔루션'은 가정집과 상업용 건물 등 고객이 원하는 공간에 맞춰 부품을 최적으로 조합한다.

LG전자가 유럽 최대 디스플레이 전시회인 'ISE 2026'에서 '디스플레이 너머의 솔루션'을 주제로 디스플레이와 소프트웨어를 결합한 B2B 고객 맞춤형 솔루션을 공개했다. LG전자

LG전자는 3일(현지시간)부터 오는 6일까지 이어지는 유럽 최대 디스플레이 전시회 'ISE 2026'에서도 디스플레이 제품과 소프트웨어, AI 기술을 결합한 B2B 고객 맞춤형 상업용 디스플레이 솔루션을 공개했다.

관람객들은 호텔·관제실·미팅룸 등 다양한 환경으로 조성된 전시관에서 초고화질 사이니지인 'LG 매그니트'와 초저전력 제품인 'E-페이퍼' 등 디스플레이 제품을 체험할 수 있다.





LG전자는 오는 2030년 매출에서 B2B 사업이 차지하는 비중을 40%까지 늘릴 계획이다. 지난해 HVAC, 전장, 상업용 디스플레이 등을 합친 LG전자의 B2B 사업 매출은 24조1000억원으로 전체 매출의 35%를 넘어섰다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

