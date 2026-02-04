한전, ADB 파키스탄 전력인력 양성사업 수주

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국제 경쟁입찰서 891점 획득

재생에너지·배전운영 교육 4월부터 진행

2025년 한전 인재개발원 신흥국 대상 전력분야 교육 모습. 한전.

AD

한국전력공사 인재개발원은 '파키스탄 청정 및 지속 가능한 에너지 투자 프로그램'의 일환으로 아시아개발은행(ADB)이 추진하는 전력 분야 인력양성 교육 사업의 수행기관으로 최종 선정됐다고 4일 밝혔다.

이번 사업은 프랑스 EDF(전력공사), 이탈리아 CESI(전력중앙연구소) 등 9개국 11개 전력 전문 교육기관이 참여한 국제 경쟁입찰 방식으로 진행됐다. 업체 자격과 기술력 등을 종합 평가하는 ADB의 자격 기반 종합심사(SCQS)에서 한전은 기준점수인 750점을 크게 웃도는 891점을 기록하며 최종 사업자로 확정됐다.

한전은 재생에너지 보급 확대와 전력시장 제도 도입 등 파키스탄 전력산업의 주요 현안을 반영해 교육 커리큘럼을 구성했다. 특히 재생에너지 접속 증가로 복잡해진 배전망을 실시간 감시·제어하는 차세대 배전운영시스템(ADMS)이 현지 관계자들의 높은 관심을 끈 것으로 전해졌다.

교육은 오는 4월 12일부터 9월까지 파키스탄 전력 분야 공무원과 공기업 임직원 80여명을 대상으로 총 4차례에 걸쳐 한전 인재개발원에서 진행된다. 재생에너지 망 접속, 에너지저장장치, 가상발전소, 지능형 검침 인프라, 차세대 배전운영시스템 등 이론 교육과 함께 한림해상풍력, 초고압직류송전 변환소, 배전 스테이션 등 현장 견학도 병행될 예정이다.

한전 인재개발원은 2003년 필리핀을 시작으로 해외 발전·송배전 인프라 구축 사업과 연계한 교육을 수행해 왔으며, 2024년까지 41개국 1428명의 인력을 양성했다. 작년에는 인도네시아, 스리랑카, 방글라데시를 대상으로 한 전력 교육을 선제적으로 제안·추진하는 등 글로벌 교육 역량을 확대해 왔다.





AD

한전은 이번 파키스탄 사업을 계기로 K-전력 기술과 교육 프로그램을 결합한 수출 모델을 본격 확대하고, 글로벌 전력 교육 분야에서의 입지를 강화해 나간다는 계획이다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>