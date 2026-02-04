구몬학습, '새 학기 공부 습관 형성' 온라인 토크 콘서트 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유튜브 채널서 90분간 진행

구몬학습은 오는 12일 구몬학습 공식 유튜브 채널에서 온라인 토크 콘서트를 개최한다고 4일 밝혔다.

이번 토크 콘서트는 조재범 경기 풍덕초 교사를 초청해 '새 학기 흔들림 없는 공부 습관 들이기'를 주제로 강연을 펼친다. 조재범 교사는 교육부 장관 표창 및 2025 대한민국 진심교육대상을 수상한 교육전문가다. 그는 최근 저서 '2026 대한민국 미래교육 트렌드'를 출간했다.

총 90분간 진행되는 강연은 ▲기초가 흔들리면 새 학기도 흔들린다 ▲공부는 방법이 아니라 습관에서 갈린다 ▲인공지능(AI) 시대 학습은 이렇게 달라지고 있다 총 3개 세션으로 구성된다. 학부모들의 학습 고민을 실시간으로 해결해 주는 질의응답 시간도 마련된다.





구몬학습 관계자는 "새 학기라는 전환점을 앞두고 자녀 교육 고민에 대한 해답을 얻고, 흔들림 없는 학습 전략을 세워 보길 바란다"고 했다.





