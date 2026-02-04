두산그룹, '바보의 나눔'에 가족돌봄 아동·청소년 성금 10억원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2012년부터 매년 성금 전달

두산그룹은 4일 재단법인 '바보의 나눔'에 성급 10억원을 전달했다고 밝혔다.

지난 3일 서울 명동성당에서 열린 성금 전달식에는 박지원 두산그룹 부회장과 바보의 나눔 이사장을 맡은 구요비 주교가 참석했다.

박지원 두산그룹 부회장(왼쪽)과 구요비 재단법인 바보의 나눔 이사장이 3일 서울 명동성당에서 열린 성금 전달식에서 기념촬영을 하고 있다. 두산그룹

바보의 나눔은 고(故) 김수환 추기경의 사랑과 나눔 정신을 이어가기 위해 2010년 설립된 민간 모금 기관이다. 두산그룹은 2012년부터 바보의 나눔에 매년 성금을 전달해왔다.

이번에 전달된 성금의 일부는 가족을 돌보면서 가장 역할을 하는 '가족돌봄 아동·청소년'들이 성인이 될 때까지 지원하는 데 쓰인다. 두산은 2022년부터 질병을 앓고 있거나 장애가 있는 부모, 조부모, 한부모 등과 살고 있는 아동·청소년 가정에 간병·의료비, 학습환경 조성, 주거공간 개보수 등을 지원해오고 있다.





이외에도 이번 성금은 각종 사회복지시설 운영 지원, 저개발국가 의료봉사 등에 활용될 계획이다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr

