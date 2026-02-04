"중일 관계 때문 아냐"…日 대형마트 이토요카도, 베이징 사업 손 뗀다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

日 이토요카도, 자회사 지분 90% 중국 매각

"중일 관계 악화로 실적 악화" 지적엔 반박

中 관영지 "현지화 강화하는 실용적 접근법"

다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 발언 이후 중일 관계가 악화한 가운데 일본의 종합 유통업체인 이토요카도가 매출 부진을 이유로 중국 베이징 사업에서 손을 떼 주목된다.

본의 종합 유통업체인 이토요카도가 매출 부진을 이유로 중국 베이징 사업에서 손을 뗐다. 글로벌타임스

연합뉴스는 2일 중국 관영 글로벌타임스와 니혼게이자이신문 등을 인용해 "이토요카도가 베이징 매장을 운영하는 자회사 화탕요카도 지분 90%를 중국 베이징신천그룹에 매각하고 브랜드 사용권 계약을 체결했다"고 보도했다.

지난 2013년 9곳이었던 이토요카도의 베이징 매장은 지속해서 감소해 현재는 단 한 곳만 남아있으며, 회사 측은 매장 6곳을 운영하는 청두 지역 사업에 집중한다는 계획이다. 자회사 화탕요카도의 매출은 2024회계연도 17억엔(약 159억원) 수준으로 전년 대비 24% 감소했다. 이는 지난 2015년 240억엔(약 2241억원)의 10%에도 미치지 못하는 수준이다.

일본 매체들에선 "이토요카도가 배달 서비스 확대와 온라인 판매 등 중국 시장 변화에 대응하지 못한 영향"이라는 평가가 주를 이루지만, "중일 관계 악화에 따라 실적 개선 가능성이 작아진 데 따른 결정"이라는 분석도 나오는 것으로 전해졌다. 다만 회사 측은 "중일 관계 악화가 매출에 미치는 영향은 없다"는 입장을 밝힌 바 있다.

다카이치 사나에 일본 총리는 지난해 11월 해상 봉쇄 등 대만 유사시의 경우 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있는 '존립 위기 사태'에 해당할 수 있다는 발언으로 중국과 갈등을 빚어왔다. AP연합뉴스

반면 글로벌타임스는 "브랜드를 유지하되 운영권은 현지 파트너에게 넘기는 것은 중국의 빠르게 변화하는 소비 시장에 적응하기 위한 실용적 접근법"이라면서 "현지화를 심화하는 최신 전략"이라고 평가했다. 리창안 대외경제무역대학 교수는 "외국 브랜드들은 중국에서 철수하는 것을 꺼리고 있으며, 현지 파트너와의 사업 모델을 구축하고 있다"며 "기존 제품이나 사업 모델에만 머물며 변화하는 소비 수요에 적응하지 못하는 국내외 브랜드는 갈수록 더 큰 압력에 직면하게 될 것"이라고 말했다.

글로벌타임스는 패스트푸드 프랜차이즈 버거킹이 중국 사업 지분 83%를 중국 사모펀드 CPE에 매각하고, 미국 스타벅스가 중국 보위캐피털에 중국 사업 지분 60%를 넘긴 것도 그 일환으로 봤다.

중국 시장 조사 기관 아이미디어 리서치의 장이 최고경영자(CEO)는 "중국 소비 시장은 여전히 활력이 넘치지만, 차별화와 고도화 과정에 있으며, 낡은 사업 모델은 도태되고 있다"며 "소비자의 선택은 브랜드가 외국산인지 국내산인지가 아니라 제품과 서비스가 자신의 수요를 얼마나 잘 충족하는지에 달려 있다"고 강조했다.





앞서 다카이치 총리는 지난해 11월 해상 봉쇄 등 대만 유사시의 경우 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있는 '존립 위기 사태'에 해당할 수 있다는 발언으로 중국과 갈등을 빚어왔다. 중국은 발언 철회를 요구하면서 일본을 상대로 여행 자제령은 물론 희토류 등 이중목적 품목 수출을 중단하는 등 보복 조치를 이어가고 있다.





