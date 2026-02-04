LG AI대학원, 정식 대학원 된다…교육부 인가 학위 과정 본격 준비

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사내 교육 넘어 ‘정식 대학원’ 전환

교육부 인가 완료, 석·박사 학위 수여

3월 정식 개학, AI 인재 육성 본격화

지난해 말 교육부 인가 절차를 마친 LG AI(인공지능)대학원이 오는 3월 정식 개학을 앞두고 있다. 지난해 말 교육부 인가를 완료하고 오는 3월부터 입학시험을 통과한 석·박사 과정생들과 함께 공식 학위 과정 운영을 본격 시작할 예정이다.

LG는 지난 3일 서울 마곡 K스퀘어에 위치한 LG AI대학원에서 사내 과정으로 학위 과정을 마친 졸업생 2명을 대상으로 학위수여식을 개최했다. 이번 행사는 LG AI대학원이 교육부 공식 인가를 받은 석·박사 학위 수여 기관으로 전환되기 전 진행된 마지막 학위수여식이다.

임우형 LG AI연구원 공동연구원장은 이날 행사에서 "현업과 학업을 병행하며 AI 역량을 갖춘 변화의 주역으로 거듭난 졸업생 여러분의 열정에 깊은 존경과 축하를 보낸다"며 "이제 각자의 현장에서 끊임없는 학습과 실행을 통해 LG의 미래를 이끌어주길 기대한다"고 말했다.

이번에 학위를 받은 나영탁 LG전자 AI SW(소프트웨어)플랫폼개발팀 책임연구원과 신윤호 LG유플러스 서비스AI리서치팀 선임은 공식 인가 대학원과 동일한 수준의 교육과정을 수료했으며, SCI급 논문을 게재하는 등 우수한 연구 성과를 거뒀다.

LG가 3일 서울 마곡에 위치한 LG AI대학원에서 사내 과정 마지막 학위수여식을 진행했다. LG.

나 책임연구원은 AI의 영상 인식 정확도를 획기적으로 높일 수 있는 새로운 방법론을 연구했다. AI가 한 장의 사진에서 얻은 정보와 두 장의 사진을 비교해 얻은 정보를 함께 활용하고 상호 보완하는 방식으로, 자율주행 분야에서 AI가 도로 상황을 보다 정확하게 인식하는 데 기여할 수 있는 기술로 평가받고 있다.

신 선임은 비전언어(VL·Vision Language) 모델이 영상 속 인물의 행동을 인지했을 때, 언어모델(LLM·Large Language Model)이 직관적인 설명을 생성해 연결하는 기술을 개발했다. 해당 기술은 영상 인식 성능을 높이는 새로운 기법으로, AI가 영상 내 특정 동작이 발생한 순간을 찾아내는 능력을 측정하는 '액션 스포팅(Action Spotting)' 평가에서 글로벌 최고 수준 모델을 뛰어넘는 성과를 거두며 발전 가능성을 인정받았다.

LG AI대학원은 2022년 3월 실제 산업 현장의 문제를 AI로 해결할 수 있는 전문가를 양성하기 위해 설립된 사내 대학원으로, 지난 5년간 석사 졸업생 13명, 박사 졸업생 2명을 배출했다. LG AI대학원은 지난해 말 교육부 인가를 완료하고, 국내 최초로 공식 석·박사 학위 수여가 가능한 사내 대학원으로 자리매김했다. 오는 3월에는 입학시험을 통과한 석사 과정생 11명과 박사 과정생 6명과 함께 새로운 출발에 나설 예정이다.





정혜연 LG AI연구원 아카데미팀장은 "LG AI대학원은 그동안 LG의 AI 전문가를 양성하며 고객 경험과 차별화된 가치 창출에 집중해왔다"며 "앞으로는 산업과 학계의 경계를 허물고 대한민국 AI 산업의 미래를 이끌 연구 리더를 양성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

