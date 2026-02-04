삼성전자, 국내 최대 건축 박람회서 '모듈러 홈 솔루션' 선봬

'코리아빌드위크' 참가…AI 홈 경험 전시

"사용자 중심 주거 혁신 이어갈 것"

삼성전자는 4일부터 나흘간 국내 최대 건축 박람회 '2026 코리아빌드위크'에서 인공지능(AI) 홈 기반 '모듈러 홈 솔루션'을 적용한 모듈러 주택을 선보인다.

삼성전자는 경기도 일산 킨텍스에서 열리는 건축 박람회에서 국내 최대 목조 모듈러 주택사 '공간제작소'와 협업해 AI 홈 기반의 모듈러 홈 솔루션을 적용한 59.5㎡ 규모의 모듈러 주택을 선보인다고 밝혔다.

삼성전자 모델이 4일부터 7일까지 일산 킨텍스에서 열리는 국내 최대 건축박람회 '2026 코리아빌드위크'에서 삼성전자 AI 홈 기반 '모듈러 홈 솔루션'을 소개하고 있다. 삼성전자

모듈러 주택은 현관, 세탁실, 주방, 거실, 드레스룸, 침실, 보안 등 7개 공간으로 구성됐다. 방문객들은 이곳에서 귀가부터 휴식과 수면, 안전 관리까지 일상 전반에 적용되는 최신 AI 홈 기능을 체험할 수 있다.

방문객이 현관으로 들어서면 스마트 도어락과 AI 도어캠으로 누구인지 인식해 낯선 사람이 서성이면 자동 녹화를 시작한다. 택배가 도착하거나 사라지는 여부도 자동으로 인식해 알려준다.

또 외출 시에는 홈캠이 자동으로 녹화를 시작하고, 창문 열림을 감지해 외부 침입 시 알림을 보낸다.

세탁실에서는 일체형 세탁건조기 '비스포크 AI 콤보'가 사용자의 귀가에 맞춰 세탁·건조 코스 운전을 완료한다. 또 완료된 세탁코스가 드레스룸에 있는 '비스포크 에어드레서'와 자동으로 연동돼 옷감에 맞춰 의류 관리를 하는 시나리오도 체험할 수 있다.

주방에서는 냉장고와 인덕션, 정수기, 오븐, 후드 등 다양한 주방 가전을 만나볼 수 있다. 주방 가전들은 서로 연동된다.

특히 '비스포크 AI 하이브리드 4도어 키친핏 맥스' 냉장고는 내부 식재료를 인식해 자동으로 푸드 리스트를 생성하는 'AI 푸드매니저' 기능을 갖췄다. '오토 오픈 도어' 기능이 있어 음성 명령으로 냉장고 문을 열 수도 있다.

거실에서는 스마트싱스의 '맵뷰' 기능으로 집안 가전과 조명, 블라인드 등을 한눈에 확인하고 제어할 수 있다. 특히 스마트폰으로 가전을 간편하게 제어하는 '빠른 리모컨(Quick Remote)' 기능도 체험할 수 있다.

침실에서는 스마트싱스 앱으로 설정한 취침 루틴에 따라 조명과 냉난방이 자동으로 조절된다. 이외에도 화재나 누수, 문 열림 등을 실시간으로 모니터링한다.

공동주택 대비 냉난방비 부담이 큰 단독주택 거주자를 위해 에너지 솔루션도 제공한다. 스마트싱스와 연결해 AI 절약모드를 사용하면 기기 사용 패턴과 주변 환경에 맞춰 세탁기는 최대 60%, 에어컨은 최대 30% 에너지를 줄일 수 있다.





양혜순 삼성전자 생활가전(DA) 사업부 부사장은 "다양한 주거 형태에도 유연하게 적용할 수 있는 모듈러 홈 솔루션을 통해 사용자 중심의 주거 혁신을 이어갈 것"이라고 말했다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

