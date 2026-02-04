쏘카, 제주 항공편 지연·결항 시 이용료 보상…'스트레스 프리' 캠페인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

결항 시 수수료 없이 결제액 전체 환불

항공편 지연 시에는 무상 연장·일부 환불

쏘카가 제주 지역 이용객들을 위한 항공기 지연·결항 보상 서비스를 선보인다.

쏘카는 카셰어링 이용 과정에서 겪는 불편과 부담을 해소하기 위한 연중 캠페인 '스트레스 프리'를 전개한다고 4일 밝혔다. 이번 캠페인은 차량 대여부터 반납 등 전 과정에서 이용자가 겪는 어려움을 제거하기 위해 기획됐다는 설명이다.

먼저 제주 여행객을 위한 '항공기 지연·결항 케어 서비스'를 선보인다. 제주행 항공편이 지연되거나 결항되면 차량을 이용하지 못한 시간만큼 이용료를 전액 환불하거나 변경된 일정에 맞춰 이용 시간을 조정해 준다.

항공편 결항으로 제주 방문이 취소되면 결제액 전체를 환불하며, 반대로 제주에서 내륙으로 출발하는 항공편이 지연되면 지연된 시간만큼 차량 이용 시간을 무상으로 연장해 준다.

예를 들어, 항공기 결항으로 제주 여행을 취소한 경우 취소 수수료 없이 결제액 전액을 환불받을 수 있다. 제주에 도착하는 항공편 지연으로 대여 시작이 2시간 늦어졌다면, 기존 결제 금액에서 2시간만큼의 금액을 환불해준다. 기상상황 악화 등으로 내륙으로 향하는 비행기가 지연된다면 지연된 시간만큼 대여 시간을 무상으로 연장할 수 있다.

이 서비스는 제주 쏘카존 차량을 '완전보장' 옵션으로 예약한 후 항공편명을 입력하면 자동으로 적용된다.

앞서 쏘카는 이번 캠페인 이전에도 이용자 편의를 위한 서비스 개선책을 시행해왔다. 전기차 이용 시 주행거리와 관계없이 주행요금을 면제하는 '전기차 주행요금 무료', 원하는 곳에 차량을 호출하고 반납하는 '부름' 서비스 이용 시 발생한 주차비를 전액 환불하는 '부름 주차비 보장' 등이 대표적이다.





남궁호 쏘카 카셰어링부문장은 "이동 과정에서의 작은 불편이 여행 전체의 경험을 저해할 수 있다는 점에 주목해 이번 캠페인을 기획했다"면서 "앞으로도 이용자의 목소리를 서비스에 즉각적으로 반영해 스트레스 없이 이동의 즐거움에만 집중할 수 있는 차별화된 경험을 만들어 가겠다"고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

