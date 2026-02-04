유한양행, '창립 100주년 기록' 사료 수집 캠페인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

27일까지 유일한 박사·기업 관련 2000년 이전 사진·문서 접수

유한양행은 창립 100주년을 맞아 대한민국 근현대사와 함께해 온 유한양행의 발자취를 기록하기 위한 사료 수집 캠페인을 진행한다고 4일 밝혔다.

AD

이번 캠페인은 창업주 유일한 박사와 유한양행의 100년 역사를 체계적으로 복원하고 기업의 기록을 넘어 국민의 기억 속에 남아 있는 유한의 이야기를 완성하고자 마련됐다.

수집 대상은 2000년 이전에 제작되거나 사용된 사료로, 유일한 박사 및 유한양행과 관련된 사진, 문서, 도서류, 박물류(제품·기념품 등), 기타 자료 등이다. 개인이 소장하고 있는 일상의 기록부터 역사적 의미를 지닌 자료까지 폭넓게 접수받는다.

접수는 이달 27일까지이며, 온라인 또는 문자 접수를 통해 참여할 수 있다. 사료에 대한 간단한 설명과 함께 사진을 첨부해 제출하면 된다.

접수 마감 후에는 제출된 자료를 대상으로 기록적 가치, 보존 상태, 활용 가능성 등을 종합적으로 고려한 내부 검토가 이뤄지며, 이를 통해 선별된 사료는 유한양행 100주년 기념 아카이브 및 전시, 콘텐츠 제작 등에 다양한 방식으로 활용될 예정이다. 자세한 내용과 캠페인 참여 방법은 유한양행 공식 홈페이지 및 QR 코드를 통해 확인할 수 있다.

회사 관계자는 "유한양행의 100년은 한 기업의 역사를 넘어 사회적 책임과 신뢰의 가치를 실천해 온 시간"이라며 "이번 사료 수집 캠페인을 통해 국민과 함께 유한의 역사를 되돌아보고, 다음 100년을 향한 의미 있는 기록을 남기고자 한다"고 말했다.





AD

유한양행은 1926년 유일한 박사가 설립한 이후 '가장 좋은 상품의 생산, 성실한 납세, 기업이윤의 사회 환원'이라는 창업 이념을 바탕으로 대한민국 제약산업을 이끌어 왔다. 올해는 창립 100주년을 맞아 다양한 기념사업을 추진 중이다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>