한투운용, 실적 회복·핵심산업 대응 국내주식형 ETF 6종 추천

한국투자신탁운용은 국내 상장사의 실적 회복과 주력 산업을 중심으로 한 구조적 성장에 대한 기대가 확대되고 있는 가운데 이에 효과적으로 대응할 수 있는 국내주식형 상장지수펀드(ETF) 6종을 제시한다고 4일 밝혔다. 이번에 추천한 상품은 ACE 200 ETF, ACE 코스닥150ETF, ACE AI반도체포커스 ETF, ACE 원자력TOP10 ETF, ACE KPOP포커스 ETF, ACE 고배당주 ETF다.

최근 국내 증시는 반도체 업황 개선과 인공지능(AI) 투자 확대를 계기로 기업 이익의 턴어라운드가 가시화되고 있다. 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면, 올해 코스피 상장사의 영업이익과 순이익은 전년 대비 약 40% 성장이 예상된다. 특히 AI, 반도체, 원자력 등 주력 산업을 중심으로 글로벌 정책 지원과 수요 사이클이 동시에 맞물리며 중장기 성장 기대감이 높아지고 있다는 평가다. 이에 따라 개별 종목보다 산업과 지수를 포괄하는 ETF가 효율적인 투자 수단으로 부각되고 있다.

대표 지수 ETF로는 ACE 200 ETF와 ACE 코스닥150 ETF가 제시됐다. ACE 200 ETF는 코스피200 지수를 추종해 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 대형 우량주 전반에 투자하는 상품이다. 반면, ACE 코스닥150 ETF는 코스닥을 대표하는 150개 성장주에 분산 투자해 중소·중견기업 중심으로 투자할 수 있다. 특히 ACE 코스닥150 ETF의 경우 실부담 비용이 낮아 장기 투자 시 비용 효율성이 높다는 점도 강점이다.

성장 산업 중심의 ETF로는 AI 반도체, 원자력, K-콘텐츠가 포함됐다. ACE AI반도체포커스 ETF는 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체 등 국내 AI 반도체 핵심 기업에 집중 투자하는 상품이다. 코스콤 ETF체크에 따르면, 3일 종가 기준 순자산액은 3000억원을 넘어섰으며 구성종목 중 한미반도체 비중은 26.59%로 국내 상장된 ETF 중 가장 높다. 6개월·1년 수익률은 각각 153.48%, 188.38%를 기록했고 상장 이후 수익률은 261.92%에 달한다.

ACE 원자력TOP10 ETF는 원자력 발전, 설비, 기자재 등 밸류체인 핵심 기업 10곳에 투자하는 ETF로, AI 기반 유사도 분석과 유동시가총액을 반영해 종목 비중을 결정한다. 최근 6개월 수익률 66.36%를 기록하며 국내 원자력 ETF 중 가장 높은 성과를 나타냈다. 1년·3년 수익률은 각각 169.06%, 72.01%로 집계됐다.

K-콘텐츠 산업을 대표하는 ACE KPOP포커스 ETF는 하이브, 에스엠, JYP, YG 등 주요 4대 엔터테인먼트사의 비중이 약 95%에 달한다. 분기 리밸런싱과 K팝 엔터테인먼트 관련 매출 데이터를 기반으로 시장 지배력을 확보한 상위 10개 종목에 집중 투자하는 것이 특징이다.

여기에 변동성 확대 국면에 대비한 방어형 전략으로는 ACE 고배당주 ETF가 제시됐다. 해당 ETF는 단순 배당수익률뿐 아니라 배당 이후 주가 회복 가능성까지 고려해 종목을 선별한다. 배당수익률, 배당성향, 수익성(ROE) 등 질적 요건을 종합적으로 반영해 20개 종목에 투자한다.





남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "국내 증시는 글로벌 경쟁력을 갖춘 핵심 산업을 중심으로 구조적 성장이 기대된다"며 "대표지수부터 AI·반도체·원자력·K-콘텐츠 ETF까지 ACE ETF를 활용하면 국내 주력 산업 전반에 효율적으로 투자할 수 있을 것"이라고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

