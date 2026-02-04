구 부총리 "현기증 나게 빠른 AI 혁명…전국민 신대륙 탐사 나서야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4일 정부서울청사에서 경제관계장관회의 주재

"기업의 반도체·AI 주도권 확보 위해 총력"

농업과 AI 접목한 AX 플랫폼 등 안건 올라

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 4일 "우리 기업들이 반도체, 인공지능(AI) 등 첨단산업 분야에서 주도권을 확보할 수 있도록 총력 지원하겠다"고 말했다.

구 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 경제관계장관회의 겸 성장전략 TF를 열고 이같이 말했다. 구 부총리는 "지금 우리는 AI 혁명의 시대에 살고 있다"면서 "그 속도가 너무 빨라 현기증이 날 정도"라고 했다. 이어 "AI라는 신대륙 탐사에 국민 모두가 나서야 한다"면서 "우리 경제와 사회 구석구석까지 AI와 기술혁신이 뿌리내리도록 시스템을 새롭게 바꾸겠다"고 강조했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 4일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의를 주재, 모두발언을 하고 있다. 재정경제부

이날 회의에서는 국가 농업 AX 플랫폼 추진방안, 공공조달을 통한 AI 산업 활성화 선도방안, KS 인증제도 개편방안 등이 논의됐다.

우선 정부는 국가 농업에 AI를 접목하는 AX 플랫폼 구축을 추진한다. 구 부총리는 "기후위기, 인력부족과 같은 농업의 구조적인 문제를 해소할 수 있도록 농업 분야에 AI를 적용한 AX 플랫폼을 마련하겠다"고 설명했다.

정부는 이를 위해 민간과 함께 2900억원 이상을 출자해 연내 농업회사법인을 설립할 계획이다. 또 AI를 활용해 자동으로 최적의 생육환경을 관리하고 병충해와 질병을 진단하는 농축산 AI 솔루션을 개발해 농가에 제공할 방침이다. 구 부총리는 "더 나아가 한국 스마트팜 모델이 글로벌 시장을 선점하도록 차세대 스마트 온실과 축사를 개발하고 수출해나가겠다"고 덧붙였다.

정부는 공공조달 분야에서도 AI 제품 구매를 대폭 확대해 AI 산업을 활성화한다는 방침이다. 구 부총리는 "AI 제품 공공구매를 늘려 혁신기업이 안정적으로 성장할 수 있는 수요 기반을 만들겠다"고 말했다. 정부는 AI 제품이 공공조달 시장에 진입할 수 있도록 요건을 완화하고 입찰과 계약에서 가점 등 우대조건을 부여할 방침이다. 또 'AI 전용 트랙'을 신설해 혁신 제품이 공공에 신속하게 유입되도록 할 계획이다.





AI, 로봇 등 첨단제품 상용화를 위해 KS 인증제도가 60년 만에 개편된다. 구 부총리는 "제조업자뿐 아니라 첨단기술 개발자와 설계자도 KS 인증을 획득할 수 있도록 심사방식을 다양화하겠다"고 설명했다. 예를 들어 현재 KS 인증을 얻기 위해서는 공장심사가 필수이지만 향후에는 제품심사만으로 발급할 수 있게 하는 식이다. 이와 함께 구 부총리는 "KS 인증을 도용한 불법 제품이 수입·유통되지 않도록 통관단계부터 더욱 강력하게 조사하고 대응하겠다"고 했다.





세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr

