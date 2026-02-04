르노코리아, '필랑트'에 챗GPT 기반 AI 기술 적용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대화형 정보 탐색 'AI 도우미' 지원

내달부터 인도… 부산공장 생산

르노코리아는 신형 E세그먼트 크로스오버 '르노 필랑트'에 챗GPT 기반 생성형 인공지능(AI) 기술이 적용된 차량 안내 애플리케이션 '팁스(Tips)'를 탑재했다고 4일 밝혔다.

팁스는 차량 사용 중 발생하는 궁금증을 대화 방식으로 해결해주는 통합 안내 서비스다. 핵심 기능인 'AI 내차 도우미'는 기존 검색어 중심 방식에서 벗어나 자연스러운 대화로 정보를 전달하는 것이 특징이다.

운전자는 디지털 차량 설명서를 통해 주행, 편의장치, 정비 등 카테고리별 정보를 확인하거나 AI에게 직접 질문할 수 있다. 계기판 경고등 정보를 안내하는 '경고등' 메뉴와 최신 소식을 전하는 '새소식' 기능도 별도로 제공해 편의성을 높였다.

최성규 르노코리아 연구소장은 "차량 기능 고도화로 정보량이 늘어난 만큼 운전자가 정보를 찾는 어려움을 해결하기 위해 AI 기능을 적극 도입했다"며 "고객이 차량을 더욱 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.





한편 필랑트에는 AI 에이전트 '에이닷 오토'도 최초 적용됐다. 음성 제어와 주행 패턴 분석을 통한 개인화 추천 기능을 제공한다. 부산공장에서 생산되는 필랑트는 오는 3월부터 순차적으로 고객 인도가 진행될 예정이다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

