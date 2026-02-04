SK온, 방산 배터리 시장 공략…美·EU와 수주 논의

무인잠수정·eVTOL 등

군수 플랫폼 배터리 공급 논의

미·유럽 방산업체와 협력 검토

중장기 성장 동력 확보

SK온이 방산 분야를 차세대 배터리 수요처로 설정하며 고객 포트폴리오 다변화에 속도를 내고 있다. 전기차 중심의 사업 구조에서 벗어나 고신뢰·고안전이 요구되는 군수·무인체계 시장으로 공급 영역을 확장해 중장기 성장 동력을 확보하려는 전략으로 풀이된다.

현대로템 4세대 HR-셰르파 조감도. 현대로템 제공

AD

4일 업계에 따르면 SK온은 미국의 한 방산업체와 인공지능(AI) 기반 무인 잠수정(UUV)에 적용할 배터리 공급 방안을 논의 중이다. 유럽의 글로벌 방산기업 가운데 한 곳도 수직이착륙(e-VTOL) 기체와 헬리콥터, 화물기 등에 탑재할 배터리 공급 가능성을 타진했다. SK온 관계자는 "아직 자세한 내용을 공개할 단계는 아니지만, 다수 업체와 논의가 오가는 것 자체는 맞는다"고 답했다.

방산용 배터리는 일반 상업용 배터리와 요구 조건이 뚜렷하게 구분된다. 무인 잠수정과 무인 차량, 항공 플랫폼은 작전 반경과 체공·운용 시간을 늘리기 위해 높은 에너지 밀도가 필수적이며, 급가속과 기동, 각종 장비 구동을 위한 순간 출력도 동시에 요구된다. 여기에 군 운용 특성상 충격과 진동, 극한 온도 변화 등 가혹한 환경에서도 안정적으로 작동해야 한다는 점에서 안전성과 신뢰성 검증이 핵심 요소로 꼽힌다.

이 때문에 방산용 배터리는 단기간 양산보다는 장기적인 기술 검증과 신뢰 확보가 관건으로 평가된다. 업계에서는 SK온이 단기적으로는 고에너지 밀도를 강점으로 하는 울트라 하이니켈 삼원계 배터리를, 중장기적으로는 전고체 배터리를 방산 분야의 유력한 공급 후보로 검토할 가능성이 크다고 보고 있다. 실제 공급 시점은 각종 시험과 평가를 거쳐 이르면 2028년 이후 가시화될 전망이다.

SK온은 이미 방산 무인 플랫폼 분야에서 적용 사례를 확보한 상태다. 현대로템의 차세대 다목적 무인 차량 프로그램에 배터리 셀을 공급하고 있으며, 현대로템은 이를 기반으로 모듈과 팩을 제작해 무인 차량에 탑재한 뒤 실증 테스트를 진행 중인 것으로 알려졌다. 현대로템은 'HR-셰르파' 등 무인 차량 라인업에 AI 기반 자율주행과 군집 제어 기술을 적용하는 방향으로 무인화 역량을 고도화하고 있다.

SK온이 방산 시장에서 추가 고객 확보에 나설 수 있는 배경으로는 전고체 배터리 관련 기술 역량이 꼽힌다. 방산 무인체계는 제한된 공간에서 높은 에너지와 출력을 동시에 요구하면서도 안전성 기준이 엄격해, 전고체 배터리가 상용화될 경우 적용 범위가 크게 확대될 수 있다는 평가다.

SK온은 전고체 배터리 상용화 목표 시점을 2029년으로 제시하고, 대전 미래기술원 내 전고체 배터리 파일럿 플랜트를 구축해 황화물계 전고체 배터리와 리튬 메탈 배터리 개발을 진행하고 있다. 또 솔리드파워와의 협력을 통해 셀 설계와 공정 기술을 연구개발에 활용하고, 황화물계 고체전해질을 공급받는 방식으로 개발 속도를 높이고 있다.





AD

배터리 업계 관계자는 "무인 방산 체계와 피지컬 AI 기술 발전이 맞물리면서 고성능·고안전 배터리에 대한 수요가 빠르게 늘어날 가능성이 크다"며 "차세대 배터리 기술을 선점한 업체를 중심으로 방산 분야에서 새로운 성장 기회가 열릴 것"이라고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>