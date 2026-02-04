최휘영 장관, 밀라노 올림픽 현장 방문 "선수단 전폭 지원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최휘영 문화체육관광부 장관이 정부 대표로 '2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽(2026 밀라노 동계올림픽)'에 참석한다.

문체부는 최휘영 장관이 4~8일 이탈리아 밀라노를 방문한다며 우리 국가대표 선수단을 응원하고, 현지 지원 상황을 점검하는 한편 국제스포츠 외교를 펼칠 예정이라고 밝혔다.

최휘영 장관은 5일 밀라노 동계올림픽 선수촌을 찾을 예정이다. 대회를 앞두고 훈련과 경기 준비에 매진하고 있는 선수들을 만나 대회 준비에 어려움이 없는지 살피고 최상의 경기력으로 후회 없는 경기를 펼칠 수 있도록 격려할 계획이다. 아울러 현장에서 고생하는 지원 인력의 노고에도 격려의 뜻을 전한다.

최휘영 문화체육관광부 장관

최 장관은 이어 밀라노 현지에서 운영하고 있는 급식지원센터를 방문한다. 선수들의 현지 적응과 영양 관리를 지원하기 위해 매일 2회씩 선수촌으로 배달되는 한식 도시락 준비 현황을 점검하고, 대회 기간 빈틈없는 도시락 준비를 위해 애쓰고 있는 관계자들을 격려한다.

이날 열리는 코리아하우스 개관식에도 참석한다. 국제올림픽위원회(IOC) 위원 및 각국의 국가올림픽위원회(NOC) 관계자들과 만나 스포츠 외교를 펼칠 예정이다. 개관식에서는 한국공예디자인문화진흥원이 주최하는 한복 패션쇼가 열린다. 동계올림픽에 어울리는 겨울 한복을 주제로 디자인과 패션의 중심지인 밀라노에서 한복의 아름다움을 알리는 계기가 될 것으로 보인다. 전 세계적으로 인기를 끈 '케이팝 데몬 헌터스' 주제곡 커버댄스 무대와 이탈리아에서 활동하는 한국 성악가들의 축하 공연 등도 마련된다.

최휘영 장관은 6일 이탈리아 스포츠·청소년부 장관이 주최하는 각국 스포츠 장관 대상 환영회(리셉션)에 참석해 밀라노 동계올림픽의 성공적인 개최를 기원하고, 한·이탈리아 간 체육 교류 확대 방안에 대해 논의한다. 이후 밀라노 산 시로 스타디움에서 열리는 '2026 밀라노 동계올림픽' 개회식에 정부 대표단으로 참석한다.

최휘영 장관은 6일과 7일 피겨 단체전 등 우리 선수들의 경기 현장을 찾아 선수들을 응원할 예정이다. 7일에는 '메인 미디어 센터'를 방문해 동계올림픽 현장의 뜨거운 열기를 우리 국민들에게 생생하게 전달하기 위해 힘쓰고 있는 한국 기자단을 만나 감사를 표할 예정이다.





최휘영 장관은 "선수들에게 꿈의 무대인 올림픽 현장을 찾아 훈련 환경과 현지 지원 현황 등 경기력에 영향에 미치는 모든 요소를 직접 확인하고, 응원과 격려의 기운을 보태겠다"며 "선수들이 준비한 실력을 마음껏 펼치고, 부상 없이 안전하게 대회를 마무리할 수 있도록 마지막까지 필요한 지원을 다 하겠다"고 강조했다.





