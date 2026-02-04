[클릭 e종목]"CJ CGV, 목표가 7000원 유지…올해 신작 개봉 기대감"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대신증권은 4일 분기 최대 실적을 낸 CJ CGV에 대해 올해 한국·할리우드 시리즈물 신작 개봉에 대한 기대감이 있다며 목표주가 7000원, 투자의견 매수를 유지했다.

CJ CGV는 올해 다수의 한국·할리우드 시리즈물 개봉을 앞두고 있다. 김회재 대신증권 연구원은 "올해 개봉 예정인 시리즈물은 19개로 전작 기준 관객 수는 합산 5700만명이 나오며, 시리즈 최고 (관객 수) 기준으로는 6600만명이 나온다"며 "시리즈물만으로도 올해 예상 관객 수의 절반이 가능해진다"고 했다. 올해 예상 관객 수는 1억3000만명이다.

또 김 연구원은 "한국 영화도 '휴민트', '호프', '타짜: 벨제붑의 노래', '국제시장2' 등 대형 신작 및 시리즈물들이 다수 등장하면서 빠른 회복세가 전개될 전망이다"고 덧붙였다.

CJ CGV는 지난해 4분기 분기 최대 이익을 달성했다. 매출은 6700억원으로 전년 동기 대비 145% 증가했으며 영업이익은 680억원으로 같은 기간 301% 증가했다. 지난해 4분기의 국내 관객 수는 3100만명으로 전년 동기 대비 18% 늘었다.

김 연구원은 "적자 사이트 폐점 등 비용 효율화가 진행 중이라 이익 규모는 크지 않았지만, 2027년에는 분기 3000만명 수준에서도 영업이익 100억원 달성이 가능한 구조"라고 분석했다.





올해 예상 관객 수를 달성할 경우 향후 목표주가가 상승할 가능성도 있다고 봤다. 김 연구원은 "2026년 전국 관객 수 1억3000명 수준(2019년 대비 관객 수 60%·박스오피스 70% 수준)을 달성할 경우, (EV·EBITDA) 멀티플 상향만으로도 목표주가 9000원이 가능할 것"이라고 했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

