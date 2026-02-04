KB손보, 인도네시아 취약계층 전기 이륜차 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"현지 지역사회 상생 및 지속가능 가치 실현"

KB손해보험이 인도네시아 저소득 취약계층을 대상으로 전기 이륜차를 지원하는 글로벌 사회공헌 사업 'KB Green Ride'를 시작한다고 4일 밝혔다.

지난 3일 인도네시아 자카르타 단비초등학교에서 열린 'KB Green Ride' 전달식에서 곽종득 KB손해보험 인도네시아 법인장(맨 뒷줄)과 안전모를 지원받은 현지 학생들이 기념촬영을 하고 있다. KB손해보험

'KB Green Ride'는 친환경 이동수단 보급을 통해 취약계층의 이동권을 확대하고, 탄소배출 저감과 가계 부담 완화를 동시에 도모하는 KB손해보험의 신규 글로벌 사회공헌 사업이다. 이 사업은 인도네시아 현지 법인과 협력해 추진되며 지역사회와 상생은 물론 지속가능한 사회적 가치 창출을 목표로 한다.

KB손해보험은 이번 사업을 통해 인도네시아 저소득 가정 15가구에 전기 이륜차와 안전모를 지원하고, 안정적인 운행을 위한 충전 인프라도 함께 설치할 예정이다. 이를 통해 취약계층의 이동 편의성을 높이고 지역사회 내 친환경 모빌리티 확산에 기여한다는 계획이다.

KB손해보험은 전날 인도네시아 자카르타 단비초등학교에서 학교 관계자와 학생, 수혜 가정 학부모 등 약 100여 명이 참석한 가운데 전기 이륜차와 안전모 전달식을 열었다. 행사와 함께 수혜 가정을 대상으로 한 안전교육 프로그램도 진행됐다.

'KB Green Ride'는 KB손해보험이 2023년부터 3년간 매년 1000여명의 아동·청소년에게 안전모와 생필품을 지원해 온 '이륜차 안전모 지원사업'의 연장선에서 기획됐다. 기존의 교통안전 중심 사회공헌 활동을 이동환경 개선과 친환경 가치 확산으로 확장했다는 점에서 의미가 있다.





곽종득 KB손해보험 인도네시아 법인장은 "이번 사업은 취약계층의 이동권을 보장하는 동시에 친환경 이동수단을 지역사회에 확산하는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 돌봄과 상생의 가치를 바탕으로 글로벌 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

