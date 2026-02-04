[클릭 e종목]"SGC에너지, REC 발급 확대·데이터센터 운영 등으로 목표가 ↑"

하나증권은 SGC에너지에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 4만원으로 올렸다고 4일 밝혔다.

AD

유재선 하나증권 연구원은 "신재생에너지 공급인증서(REC) 발급량 확대, 구역전기사업 전환, 데이터센터 운영 및 전력 공급 확대 등 2030년까지 가파른 성장이 예상된다"며 "우선 2027년까지 REC 가중치 상향에 따른 REC 발급량 증가로 300억원 이상 이익 성장이 가능하며 이때까지 구역전기사업 전환으로 전력 도매가격(SMP) 대비 높은 가격으로 전력을 공급할 수 있어 최대 500억원까지 추가적인 증익 여력이 발생할 것"이라고 분석했다.

이어 "데이터센터 사업은 SGC그린파워 부지에서 국내 통신사 및 증권사와 협력하는 사업으로 40MW로 시작하며 올해 착공, 2028년 시운전과 운영을 목표로 진행한다"며 "최대 300MW까지 단계적 확장이 이뤄질 가운데 신규 발전설비 투자도 병행되고 건설·부동산 부문의 설계·조달·시공(EPC)을 통한 실적 기여도 가능하다"고 덧붙였다.

유 연구원은 "지난해 4분기 매출액은 6248억원으로 전년 대비 3.6% 줄었는데 이는 SMP 하락 및 발전량 감소로 전기 매출이 감소했지만 REC 계약 물량 공급 증가로 하락폭을 만회한 것"이라며 "건설·부동산 부문에서 해외 플랜트 건설이 본격적으로 진행돼 안정적인 추세를 이어나가는 중"이라고 짚었다.





AD

그러면서 "지난해 4분기 영업이익은 188억원으로 전년 대비 28.1% 줄었는데 이는 제조 부문 적자전환과 발전 부문 이익률 하락 영향이 크다"면서도 "배출권 가격 상승을 고려하면 중장기 이익 증가 요소가 될 수 있다"고 했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>