수원농수산물도매시장, 설맞이 온누리상품권 환급…최대 2만원

경기도 수원시농수산물도매시장 수산동이 설을 맞아 오는 2월10일부터 14일까지 온누리상품권 환급 행사를 연다.

행사 기간에 수산동에서 국내산 수산물을 구매하면 최대 2만원을 온누리상품권으로 환급받을 수 있다.

해양수산부가 주관하는 '설 온누리상품권 환급행사'는 국내산 수산물 구매 금액의 최대 30%를 온누리상품권으로 환급해 주는 것이다.

1인당 최대 환급 금액은 2만원이다. 구매 금액이 3만4000원 이상이면 1만원, 6만7000원 이상이면 2만원을 온누리상품권으로 받을 수 있다.

수산동 내 59개 점포 중 43개 점포가 행사에 참여한다. 취급 품목은 냉동 수산물, 선어, 조개류, 활어, 건어 등이다. 참여 점포는 수원시농업기술센터 홈페이지(www.suwon.go.kr/web/agr/index.do) 공지사항 게시판에서 확인할 수 있다.

행사 기간 내 당일 오전 10시부터 오후 6시 사이 결제한 영수증을 환급행사 부스로 가져가 본인 확인을 한 후 온누리상품권을 환급받을 수 있다.





수원시 관계자는 "국내 수산물 소비 활성화, 체감 물가 안정화를 위해 온누리상품권 환급행사를 연다"며 "많은 분이 수원시농수산물도매시장을 찾아주시길 바란다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

