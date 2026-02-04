경기도, 창업경진대회 'G스타오디션' 참가자 모집…3월12일까지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 오는 3월12일까지 '2026년 경기 창업 공모(G스타 오디션) 예비·초기리그' 참가자를 모집한다.

경기 창업 공모 예비·초기리그는 경기도 거주 예비 창업자 및 도내 창업 3년 이내 기업을 대상으로 하는 창업 경진대회다. 우수한 창업 아이템을 보유한 창업가를 발굴해 사업화 자금과 글로벌 진출 기회를 지원한다.

경기도는 올해부터 도내 (예비) 창업자들에게 더 많은 참여 기회를 제공하기 위해 연 2회 리그로 확대 운영한다.

상반기에는 '예비·초기 리그'가, 하반기에는 예비 및 창업 7년 이내 기업을 위한 '도약 리그'가 개최된다.

참가자는 희망 리그에 중복 지원할 수 있다. 도약리그에 대한 자세한 사항은 6월 중 별도 공고된다.

대회는 예선(서류 평가), 본선(발표 평가), 결선(현장 공개 발표) 순으로 진행되며, 결선 결과에 따라 최종 선정된 3개 팀(기업)에게 총 2000만원의 상금과 상장이 수여된다.

결선 진출팀에는 전문가 멘토링(액셀러레이팅)과 글로벌 스타트업 박람회 '경기 스타트업 서밋' 부스 우선 제공 등의 혜택이 주어진다. 최종 입상 팀에는 스타트업 보육시설 입주 우대 및 누리소통망(SNS) 홍보 지원 등 추가적인 후속 지원도 제공될 예정이다.

경기도는 이번 대회를 통해 혁신적인 창업 아이템을 보유한 유망 기업을 발굴하고, 역량 강화 프로그램과 경기 스타트업 서밋 연계를 통해 도내 창업기업의 경쟁력을 높이는 데 주력할 예정이다.





류순열 경기도 벤처스타트업과장은 "경기 창업 공모가 '스타트업 천국 경기도'를 만들어 가는 출발점이 될 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "앞으로도 창업 생태계 활성화와 글로벌 스타트업 육성을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





