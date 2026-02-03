권기일 전 대구시의원, 대구 동구청장 출마선언…"행복한 동구 만들겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

권기일(61) 전 대구시의원은 3일 대구 동구청장에 출마한다고 선언했다.

권 전 시의원은 이날 대구시 수성구 범어동 국민의힘대구시당에서 기자회견을 열어 "동구는 잠재되고 보유하고 있는 인적·물적 자원과 현명한 주민들의 잠재력이 너무 오래 방치됐고 대구의 관문인 대구공항과 동대구역, 미래 성장을 담보할 수 있는 혁신도시와 동대구 벤처밸리, 그리고 이시아폴리스., 안심뉴타운, 율하신도시 등의 미래지향적 신도시, 대구의 영산인 팔공산과 대구의 젖줄인 금호강을 효율적으로 관리할 수 있는 참된 리더십 부재로 인하여 제대로 발전하지 못했다"고 밝혔다.

권기일 전 대구시의원

권 전 시의원은 이어 "동구도 발전이 정체된 과거에서 탈피해 희망찬 미래를 기약할 수 있는 4차 산업혁명 시대에 어울리는 혁신적 리더십과 동구 주민에게 봉사하는 마음으로 행정을 펼치는 서번트 리더십이 필요하다"고 덧붙였다.

권 전 시의원은 동구의 밝은 미래를 위한 '찾고 싶은 동구' , '행복한 동구'를 완성하기 위해 대구 동구청장 도전을 공식 선언한다고 밝혔다.





권 전 시의원은 대구시교육청 대외협력실장, 영진전문대 겸임교수, 대구경북경제자유구역청 초대 의장. 재선 대구시의원 등을 지냈다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

