캘러웨이골프 코리아, 오디세이 Ai-듀얼 퍼터 출시

쇼트 퍼팅의 해답 하프볼 퍼터

일관된 볼 스피드와 볼 구름 구현

어드레스 안정성과 13% 상승한 성공률

'쇼트 퍼팅의 해답이다.' 캘러웨이골프 코리아가 퍼팅의 일관성과 안정성을 한 단계 끌어올린 오디세이의 새로운 퍼터 라인업인 Ai-듀얼 퍼터 시리즈를 출시했다. 이번 신제품은 'Ai-듀얼'과, 스트로크 중 헤드의 회전을 억제하는 제로 토크 설계의 'Ai-듀얼 S2S' 두 가지 라인업으로 구성됐다.

AI-듀얼 퍼터는 새롭게 개발된 Ai-듀얼 인서트가 적용됐다. 우레탄 인서트는 단단한 내부 코어와 부드러운 외부 레이어로 구성됐다. 페이스 전반에서 일관된 볼 스피드와 극강의 부드러운 타구감을 제공한다. 여기에 새롭게 설계된 FRD 그루브를 더해 19도 기울어진 그루브 패턴과 듀얼 인서트의 결합을 통해 임팩트 직후 빠른 볼 구름과 향상된 직진성을 선사한다.

캘러웨이골프 코리아가 오디세이의 새로운 퍼터 라인업인 Ai-듀얼 퍼터 시리즈를 출시했다. 캘러웨이골프 코리아 제공

오디세이의 차세대 얼라인먼트 기술인 하프볼 시스템이 적용된 것도 특징이다. 어드레스 시 페이스와 볼의 위치 관계를 직관적으로 보여준다. 시각적인 안정감을 크게 높이고 보다 정확한 세트업을 가능하게 한다. 쇼트 퍼팅 성공률이 13% 향상되는 것으로 나타났다.

블레이드와 말렛 타입을 아우르는 총 11가지 헤드 디자인을 선보였다. 기본 사양으로 경량 스틸 샤프트 SL90을 적용했다. 장착되는 그립의 무게에 따라 샤프트의 그립 쪽 끝부분에 20~30g의 카운터 밸런스 웨이트를 장착해 스트로크 일관성을 강화했다.





Ai-듀얼 S2S' 퍼터는 제로 토크 모델로, 헤드의 무게중심에 샤프트를 직접 삽입해 어드레스 시 토우가 위로 향하는 리버스 토크 포지션을 형성한다. 스트로크 중 스퀘어한 페이스 유지를 돕는다. 또 샤프트를 2도 기울인 빌트인 포워드 프레스 설계를 통해 페이스 열림을 줄이고 안정적인 임팩트를 구현한다. 투어 선수들의 피드백을 반영한 블랙 PVD 마감 샤프트를 적용했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

