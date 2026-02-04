상승세 김시우, 이번엔 우승이다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

PGA 투어 WM 피닉스 오픈 개막

지난주 공동 2위 등 최근 3개 대회 활약

셰플러, 켑카, 김주형, 김성현, 이승택 출전

김시우가 올해 첫 우승에 도전한다.

5일(현지시간) 미국 애리조나주 스코츠데일의 TPC 스코츠데일 스타디움코스(파71·7261야드)에서 열리는 미국프로골프(PGA) 투어 2026시즌 네 번째 대회인 WM 피닉스 오픈(총상금 960만달러)에 출전한다.

이 대회는 여느 골프 대회와 달리 음주와 응원, 야유 등이 허용된다. PGA 투어는 이 대회를 'WM 피닉스 오픈'이 아닌 '피플스 오픈'(People's Open)이라는 별칭으로 부르며 그만큼 팬 친화적이고 인기 있는 대회라고 소개했다. 특히 16번 홀(파3) 주위에 설치된 관람대에서는 티샷 결과에 따라 환호와 야유가 특히 유별나기로 유명하다.

김시우가 WM 피닉스 오픈에서 우승에 도전한다.

한국 선수로는 김시우, 김성현, 김주형, 이승택이 등판한다. 주목할 선수는 역시 김시우다. 그는 올해 앞서 열린 대회에서 소니오픈 공동 11위, 아메리칸 익스프레스 공동 6위, 파머스 인슈어런스 오픈 공동 2위로 상승세를 이어왔다. 올해 치른 12차례 라운드 중 60대 타수를 기록하지 못한 것이 한 번밖에 없을 정도로 흐름이 좋다. 2024년 공동 12위, 지난해 공동 21위 등 최근 이 대회 성적도 나쁘지 않았다.

김시우는 2023년 1월 소니오픈에서 투어 4승을 달성한 뒤로는 우승 소식이 없다. 그는 "마지막 라운드까지 버티는 경험을 더 쌓아서 이번에는 꼭 우승까지 이어가고 싶다"며 "피닉스 오픈은 관중도 많고, 재미있는 대회인데 최선을 다해 팬들과 함께 즐기면서 좋은 성적을 내겠다"고 다짐했다.





올해 대회에는 메이저 대회 우승 경력이 있는 선수 10명, 세계랭킹 20위 내 선수 11명 등 '빅 네임'들이 대거 출격한다. 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 지난달 아메리칸 익스프레스 우승 이후 올해 두 번째 대회에 나선다. 셰플러는 2022년과 2023년 이 대회에서 연달아 우승했다. 또 LIV 골프를 탈퇴하고 PGA 투어에 돌아온 브룩스 켑카(미국)도 우승을 기대하고 있다. 켑카 역시 LIV 골프로 떠나기 전인 2015년과 2021년에 피닉스 오픈을 제패했다.





