구준엽, 서희원 사망 1주 조각상 세워…"죽도록 보고 싶어"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원래, 최시원 등 제막식 참석

대만 배우이자 가수 구준엽의 부인인 쉬시위안(서희원)의 사망 1주기를 맞아 현지에서 추모 동상 제막식이 열렸다.

중앙통신사(CNA) 등 대만 매체는 구준엽이 2일 대만 신베이시 진바오산 묘지에서 유가족과 동료들이 참석한 가운데 제막식을 진행했다고 보도했다.

제막식에 참석한 구준엽. 구준엽 인스타그램

AD

이날 공개된 동상은 남편인 구준엽이 직접 디자인에 참여해 제작했다. 구준엽은 27년 전 쉬시위안에게 선물 받은 코트를 입고 행사에 참석했다.

구준엽은 "평소 외계인이라고 자칭하던 아내를 위해 그만의 은하계를 만들어주고 싶었다"며 동상 주변에 아홉 행성을 상징하는 9개의 큐브를 배치한 이유를 설명했다. 묘역으로 이어지는 아홉 계단은 쉬시위안의 문신이자 구준엽의 성과 발음이 같은 숫자 '9'를 형상화해 'S'자 형태로 제작됐다.

제막식에는 고인의 동생인 방송인 쉬시디와 어머니를 비롯해 가수 강원래, 슈퍼주니어 멤버 최시원 등이 참석했다. 드라마 '유성화원'에서 호흡을 맞춘 배우 옌청쉬와 저우위민 등 동료 연예인도 자리했다.

서희원 동상. 구준엽 인스타그램

이날 구준엽은 사회관계망서비스(SNS)에 올린 자필 편지에서 "아직도 현실인지 꿈인지, 꿈이길 바라면서 가슴이 먹먹해지고 아파온다"라며 "무거운 몸을 일으켜 무얼 만들어야 네가 좋아할까 하면서 음식을 싸 들고 진바오산으로 운전해 갈 때면 그리움에 한없이 눈물이 흐른다"고 적었다. 이어 "다음에 만나면 영원히 같이 있자. 보고 싶다. 죽도록 보고 싶다"고 전했다.

쉬시위안은 2001년 드라마 '유성화원'의 주인공 '산차이' 역으로 아시아 전역에서 큰 인기를 얻었다. 1990년대 후반 구준엽과 교제했던 고인은 20년 만인 2022년 결혼했다.





AD

쉬시위안은 2024년 2월 일본 여행 중 독감에 따른 폐렴 합병증으로 48세에 숨을 거뒀다. 구준엽은 아내 사망 이후 매일 묘지를 찾아 자리를 지키고 있다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>