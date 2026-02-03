삼성전자 임원, 자사주 성과급 1위는 '62억' 노태문 사장

노태문 삼성전자 디바이스경험(DX) 부문장(사장)이 62억원 규모의 자사주를 받았다. 초과이익성과급(OPI)을 주식으로 받을 수 있도록 한 제도가 회사에 도입된 뒤 첫 지급 사례다.
3일 삼성전자에 따르면 회사는 지난해 1월 임원을 상대로 OPI를 자사주로 받도록 하는 성과급 주식 보상 제도를 도입했다. 이후 지난달 26일에 2024년 성과 관련 OPI를 자사주로 지급했다.
삼성전자가 이번에 지급한 자사주는 총 115만2022주이다. 이는 1752억원 규모로, 총 1051명의 임원이 자사주를 받았다.
노 부문장의 경우 4만579주를 받아 가장 많은 자사주를 취득했다. 규모는 지급일 종가 기준(15만2100원)으로 61억7207만원이다. 지난해 사업지원TF장에서 회장 보좌역으로 경영 일선에서 물러난 정현호 부회장은 1만3368주(20억33328만원)를 받아 노 부문장 다음으로 지급받은 자사주 규모가 컸다.
김평화 기자 peace@asiae.co.kr
