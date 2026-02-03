지역 기업의 든든한 뒷배… 부산도시공사, 2026년 연간 공공구매계획 수립

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중소기업 제품 960억·부산지역 업체 980억원 구매… ESG경영 강화

부산의 중소기업들에게 단비 같은 소식이 전해졌다.

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 지역 중소기업의 판로 확대와 ESG경영 실천을 위해 '2026년 연간 공공구매계획'을 수립했다.

이번 계획에 따르면 부산도시공사의 올해 총 구매 예정액은 약 1250억원 규모로, 이 가운데 약 960억원(77%)을 중소기업 제품으로 구매할 예정이다. 이는 법정 의무 구매율인 50%를 크게 웃도는 수치로, 중소기업과의 상생을 최우선 가치로 삼겠다는 공사의 의지가 반영됐다.

특히 부산 지역업체에 대한 구매 비중을 대폭 확대했다. BMC는 연간 총 구매액의 78%에 해당하는 약 980억원을 부산 지역업체에 배정, 이는 전년도 지역업체 구매액 430억원 대비 2배 이상 증가한 규모다.

지역업체 구매 비중은 행정안전부 지방공기업 공공구매 실적평가 항목에는 포함되지 않지만, 부산도시공사는 지역 대표 공공기관으로서 지역경제 활성화를 최우선 가치로 판단해 이 같은 결정을 내렸다고 설명했다.

또 BMC는 ▲녹색제품 ▲사회적기업 제품 ▲중증장애인 생산품 ▲창업기업 제품 등에 약 25억원을 별도로 배정해 사회적 약자 배려와 친환경 가치 실현 등 ESG경영을 전방위적으로 추진할 계획이다.





신창호 부산도시공사 사장은 "지역 대표 공기업으로서 지역 중소기업이 체감할 수 있는 실질적인 지원을 위해 전 임직원이 함께 노력하겠다"며 "내실 있는 계획 이행을 통해 지역경제 활성화에 앞장서고, 사회적 책임을 다하는 신뢰받는 공기업이 되겠다"고 말했다.

부산도시공사.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

