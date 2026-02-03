경산시, 2026년 '고독사 예방' 총력…촘촘한 정서·생활 돌봄망 가동

이불 빨래부터 AI 안부 전화까지, 공공·민간 협력으로 위기가구 발굴
경산시(시장 조현일)는 1인 가구 증가와 사회적 고립 심화로 고독사 위험이 높아짐에 따라, 취약계층을 중심으로 한 고독사 예방 사업을 연중 추진하고 있다.
시는 공공·민간 협력체계를 바탕으로 ▲명예 사회복지 공무원·행복기동대·복지 등기우편 서비스 등을 통한 위기가구 발굴 ▲IoT 기술을 활용해 고독사 위험군의 생활 변화를 비대면으로 살피는 스마트 돌봄 서비스와 균형 잡힌 식재료 제공과 안부 확인을 연계한 밀키트 지원 ▲청·중장년 1인 가구를 대상으로 고독사 예방프로그램 운영으로 사회적 고립을 예방·해소에 힘쓰고 있다.
특히, 올해는 공공과 민간이 함께 참여하는 정서적 돌봄 강화 사업으로'취약계층·공무원 결연 안부확인 사업'을 추진한다.
이 사업은 취약계층과 공무원을 결연해 정기적인 안부 확인과 소통을 이어가며, 고립 위험을 조기에 발견하고 위기 발생 시 신속하게 연계하는 것이 핵심이다.
또한, 일상생활 속 불편을 해소하며 자연스럽게 안부를 살필 수 있는 생활밀착형 사업도 강화하고 있다.
올해 새롭게 추진하는 '찾아가는 이불 빨래 지원 사업'은 무거운 이불 세탁이 어려운 취약계층과 거동이 불편한 가구를 대상으로 한다.
경산시는 이들 사업을 유기적으로 연계해, 시민의 삶 가까이에서 작동하는 사람 중심의 돌봄 체계를 더욱 촘촘히 구축해 나갈 계획이다.
지금 뜨는 뉴스
조현일 경산시장은 "고독사는 개인의 문제가 아니라 지역사회가 함께 대응해야 할 과제"라며, "앞으로도 시민의 일상 속에서 안부를 살피고 마음을 돌보는 정책을 통해, 누구도 홀로 외롭지 않은 따뜻한 경산을 만들어 가겠다"고 말했다.
영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>