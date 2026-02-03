피부과 의사 창업 ‘더마트릭스’, 블루포인트 시드투자 유치

피부 디지털 헬스케어 솔루션을 개발하는 스타트업 더마트릭스가 딥테크 액셀러레이터(AC) 블루포인트파트너스로부터 시드 투자를 유치했다고 3일 밝혔다. 세부 투자 금액과 기업가치는 공개되지 않았다.

더마트릭스는 서울아산병원 피부과 전문의 출신인 김경훈 대표가 지난해 설립한 스타트업이다. 정밀한 피부 인공지능(AI) 분석과 병원 데이터 관리, 환자의 일상 케어를 디지털로 연결하는 플랫폼 구축을 목표로 삼고 있다.

AD

더마트릭스는 피부과 병원을 위한 데이터 관리 및 업무 자동화 솔루션 개발에 주력해왔다. 이 솔루션은 환자의 임상 사진 촬영부터 데이터 관리, 진료 활용 및 환자 공유까지 전 과정을 효율화한다. 특히 의료진이 수작업으로 하던 데이터 정리와 레이블링 업무를 자동화하는 것이 특징이다. 해당 시스템은 서울아산병원 피부과 등에서 3년 넘게 운영되며 안정성을 입증했다.

이 과정에서 피부 임상 사진 AI 분류, 안면 사진 AI 표준화, 피부 병변 탐지 AI 등 특화된 원천 기술을 고도화했다. 지난해 ‘2025 도전! K-스타트업’ 왕중왕전에서 예비창업리그 최우수상을 받으며 잠재력을 인정받기도 했다.

현재 더마트릭스는 병원용 솔루션을 넘어 환자가 일상에서 피부 상태를 기록하고 관리하는 모바일 서비스로 확장을 준비하고 있다. 병원 안팎의 데이터를 유기적으로 이어 환자 개인에게 최적화된 정밀 치료 경험을 제공하겠다는 구상이다.

투자를 이끈 김민선 블루포인트 수석심사역은 “의료 현장에 대한 깊은 이해와 서울아산병원 도입으로 입증된 실행력에 주목했다”며 “강화되는 보안 규제 속에서 병원의 필수 인프라로 안착하고, 향후 글로벌 피부 데이터 플랫폼으로 성장할 잠재력을 높이 평가했다”고 설명했다.





AD

김경훈 더마트릭스 대표는 “진료실과 일상을 잇는 데이터 흐름을 통해 피부 건강의 사각지대를 없애는 게 우리 미션”이라며 “이번 투자를 통해 연구개발(R&D) 역량을 강화하고 서비스 범위를 확장해, 더 밀도 있는 소통과 최적의 맞춤형 치료가 가능한 피부 진료 환경을 만들어가겠다”고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>