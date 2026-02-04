한화푸드테크 400억 수혈…'홀로 서기' 김동선, 신사업 드라이브

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한화호텔앤드리조트, 자회사 유상증자 참여

작년 100억 납입 이어 추가 조달

물적분할 이후 총 520억 출자

한화 3남 김동선 부사장 미래 먹거리 낙점

수익성 악화 지원 사격…"신사업과 시너지 모색"

김승연 한화그룹 회장의 삼남 김동선 부사장이 미래 먹거리로 점찍은 푸드테크(FoodTech) 사업에 추가 투자를 단행한다. 김 부사장이 진두지휘하는 한화호텔앤드리조트가 자회사인 한화푸드테크 유상증자에 다시 참여하는 방식이다. 유통과 레저, 기술 부문 사업을 떼내 독자 경영을 준비하면서 그간 성과가 부진했던 계열사를 궤도에 안착시키기 위한 지원이라는 분석이 나온다.

3일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한화호텔앤드리조트는 지난달 29일 이사회를 열고 한화푸드테크 유상증자에 참여해 400억원을 출자하기로 의결했다. 이번 유상증자에는 보통주 8만주를 출자하며 발행가는 1주당 50만원이다. 출자일은 오는 9일이다.

김동선 부사장(오른쪽)이 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2024'에서 푸드테크 부스를 둘러보고 있다. 한화푸드테크 제공

AD

한화호텔앤드리조트가 한화푸드테크 유상증자에 참여하는 것은 지난해 3월31일 이후 두 번째로 , 당시 100억원을 납입했다. 한화푸드테크는 2021년 한화호텔앤드리조트의 식음료(F&B) 사업부를 물적분할해 더테이스터블이라는 이름으로 설립됐다. 물적분할 당시 자본금 20억원을 포함해 이번 유상증자까지 한화호텔앤드리조트가 이곳 회사에 출자한 금액은 총 520억원이다.

한화호텔앤드리조트 측은 재원을 마련하는 방안에 대해서는 함구하고 있으나 자산 매각을 통한 실탄을 확보한 만큼 출자금을 납부하는 데는 무리가 없을 것으로 보인다. 한화호텔앤드리조트는 지난해 12월31일 비핵심자산으로 분류한 서울 중구 소공동 한화빌딩 소유지분을 한화생명보험에 803억원에 넘긴다고 공시한 바 있다.

더테이스터블은 식음 서비스에 첨단기술을 접목한 푸드테크 전문 기업으로 도약한다는 목표 아래 2024년 2월 사명을 한화푸드테크로 변경했다. 63레스토랑, 도원스타일 등 더테이스터블이 보유한 외식 브랜드 운영 경험을 바탕으로 한화의 로봇 전문 계열사인 한화로보틱스와 협업해 인공지능(AI), 3D프린팅, 로봇 등 최첨단 기술을 식품산업 전반에 활용하겠다는 취지였다. 이는 김 부사장이 미래비전총괄로서 신규 사업 육성을 위해 공들인 분야였다.

관련 시장을 선점하기 위해 같은해 3월에는 미국 로봇 피자 브랜드 '스텔라피자(Stellar Pizza)'를 인수했다. 우주항공기업 '스페이스X' 출신 엔지니어들이 개발한 로봇이 12인치 크기의 피자를 1분에 한 판꼴로 만드는 자동화 시스템을 통해 일관된 품질 관리와 인건비 등 부대비용을 낮출 수 있다는 점을 부각했다.

문제는 이 같은 청사진에도 한화푸드테크의 경영 성적표는 뚜렷한 성과가 나타나지 않았다는 점이다. 매출은 물적분할 첫해 6개월간 350억원을 기록한 데 이어 이듬해 1037억원, 2023년 1216억원으로 늘었다가 2024년 1149억원으로 전년 대비 5.5% 감소했다. 지난해에도 3분기까지 900억원을 올렸는데 이 흐름이라면 연말까지 전년과 비슷한 수준인 1200억원 안팎의 매출을 올린 것으로 추정된다. 신성장 동력으로 낙점한 푸드테크 분야에서 외형을 확장할만한 성과를 내지 못한 것으로 풀이된다.

영업손실도 2021년 71억원에서 2024년에는 110억원으로 불어났다. 2022년과 2023년 각각 2억3600만원과 19억원의 흑자를 냈으나 다시 적자 폭이 커졌다. 인건비를 포함한 판매비와관리비가 2023년 60억원에서 이듬해 179억원으로 세 배 가까이 증가한 영향이 컸다. 업계 관계자는 "한화푸드테크가 사업을 확장하면서 연구개발(R&D)을 비롯해 임금 수준이 높은 첨단 기술 분야의 전문 인력을 확충하느라 관련 비용이 증가한 것으로 보인다"고 분석했다.

수익성 악화에도 한화푸드테크는 김 부사장이 진두지휘하는 신설법인에서 핵심 계열사로서 역할을 이어갈 전망이다. 앞서 한화는 지난달 이사회를 통해 방위산업과 에너지를 중심으로 한 존속법인과 테크·라이프 사업을 아우르는 신설법인 '한화머시너리앤서비스홀딩스'를 설립하는 인적분할안을 결의했다.

새 지주회사는 한화비전, 한화모멘텀, 한화세미텍, 한화로보틱스 등 '테크 솔루션'과 한화갤러리아, 한화호텔앤드리조트, 아워홈 등 '라이프 솔루션' 부문을 산하에 둔다. 한화머시너리앤서비스홀딩스는 유통과 레저 사업에 로봇, AI 등을 접목하는 방안을 차세대 성장 동력으로 점찍었다. 단체급식에서 힘들고 위험한 업무에 조리 로봇을 도입하거나 식자재 유통·관리에 AI 기술을 적용하는 방식으로 한화푸드테크가 지향하는 사업과 시너지를 모색할 가능성이 크다.





AD

한화호텔앤드리조트 관계자는 "자회사인 한화푸드테크의 사업 포트폴리오 확장을 위한 신규 투자와 경쟁력 제고를 위해 유상 증자를 단행하게 됐다"면서 "올해 다양한 변화와 가시적 성과가 나타날 것으로 기대하고 있다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>