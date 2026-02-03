민주당 광주시당, 현역 선출직 '하위 20%' 통보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구청장 1명·시의원 4명 포함

6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당 광주시당이 현역 선출직 공직자를 대상으로 실시한 '하위 20%' 평가 결과를 당사자들에게 개별 통보한 것으로 전해지면서, 공천을 둘러싼 지역 정치권에 긴장감이 감돌고 있다.

AD

3일 더불어민주당 광주시당 등에 따르면 시당 공직선거후보자추천관리위원회는 전날 광주 지역 기초단체장과 시의원, 구의원 등 현역 선출직 공직자를 대상으로 한 '하위 20%' 평가 여부를 개별 통보했다. 이번 평가는 민주당 시·도당 선출직 공직자 평가 체계에 따라 진행됐다.

이번 평가에서 구청장 1명과 시의원 4명이 하위 20%에 포함됐다. 구의원의 경우 동구 1명, 서구·남구·광산구 각 2명, 북구 3명 등 모두 10명이 하위 20% 통보를 받은 것으로 전해졌다.

하위 20%로 분류될 경우 향후 공천 심사와 경선 과정에서 득표의 20%를 감산하는 페널티가 적용된다. 이에 따라 해당 평가 결과가 실제 공천 구도에 어떤 영향을 미칠지에 관심이 쏠리고 있다.

시당은 평가 결과 통보와 함께 이의신청 절차도 안내했다. 하위 20% 평가에 이의가 있는 경우 통보 시점으로부터 48시간 이내에 이의신청서를 작성해 시당 공직선거후보자추천관리위원회에 제출하도록 했다.





AD

민주당 한 관계자는 "개별 평가 결과는 공개하지 않는 것이 원칙"이라며 "이의신청과 공천 심사 과정은 당 규정에 따라 진행될 것"이라고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>