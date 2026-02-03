광명시, 정부에 목감천 저류지 1곳→3곳으로 확대 조성 요청

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"4개 지자체 38만명 거주…극한호우 대비 반드시 필요"

경기도 광명시는 반복되는 집중호우로 인한 목감천 홍수 피해를 근본적으로 막기 위해 현재 1곳으로 예정된 저수지를 3곳으로 확대해 줄 것을 3일 정부에 요청했다고 밝혔다.

최혜민 광명시 부시장은 이날 세종특별자치시 한국개발연구원(KDI) 본관에서 열린 기획예산처 예비타당성조사 사회간접자본(SOC) 분과위원회에 참석해 목감천 R2·R3 저류지 조성안을 담은 '목감천 하천정비사업 2단계'의 예비타당성조사 원안 통과를 요청했다.

광명 목감천 일대 저류지 조성 계획도. 광명시 제공

최 부시장은 "목감천 양안에는 광명·시흥·부천과 서울 구로 등 4개 지자체 관할 구간에 약 38만 명의 주민이 거주하고 있다"며 이런 입장을 전달했다.

목감천은 한강 지류인 안양천의 지천으로, 시흥에서 발원해 광명시를 거쳐 안양천과 합류하는 국가하천이다. 유로 연장은 12.33㎞, 유역면적은 55.58㎢다.

시는 목감천 하류 도심 구간의 경우 하도(河道) 내 저류 가능 용량이 초당 210만㎥로, 계획홍수량(초당 765㎥)에 크게 못 미쳐 치수적으로 매우 불안정한 상태라고 설명했다.

현재 한강유역환경청은 목감천 하천정비사업의 일환으로 교량 재가설과 함께 광명시 옥길동 일원 24만 9745㎡ 규모의 'R1 저류지' 조성을 진행 중이다. R1 저류지는 현재 토지 보상 절차를 진행 중이며, 올해 착공해 2029년 준공을 목표로 하고 있다.

하지만 R1 저류지만으로는 30년 빈도의 홍수 대응에 그쳐 반복되는 극한 호우에 대비하기에는 한계가 있다는 평가다. 이에 따라 한강유역환경청은 광명시 노온사동 일원 16만9725㎡ 규모의 'R2 저류지'와 광명시 가학동 일원 6만3803㎡ 규모의 'R3 저류지' 조성을 추가로 계획 중이다.

R2·R3 저류지는 목감천 중·상류에 조성 중인 광명시흥 신도시와 광명시흥 테크노밸리 등 대규모 개발지역의 도심 침수 피해를 예방하는 핵심 치수시설로 꼽힌다.





R2·R3 저류지 조성사업의 예비타당성조사 결과는 이번 SOC 분과위원회 논의를 바탕으로 오는 3~4월 중 발표될 예정이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

