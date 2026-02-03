KAI, 싱가포르 에어쇼 참가…"동남아 시장 공략 가속화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KF-21 등 차세대 공중전투체계 선보여

주요 정부 관계자와 면담도

한국항공우주산업(KAI)은 3일 아시아 최대 규모의 항공우주·방산 전시회인 '2026 싱가포르 에어쇼'에 참가해 국산 항공기의 우수성을 알렸다고 밝혔다. 싱가포르 에어쇼는 프랑스 파리, 영국 판버러와 함께 세계 3대 에어쇼로 꼽힌다.

조우래 수출마케팅 본부장이 데스몬드 추 싱가포르 국방부 국무장관에게 KAI 제품을 소개하고 있다. 한국항공우주산업

KAI는 이날부터 8일까지 싱가포르 창이 전시센터에서 열리는 에어쇼에 참가해 고정익, 회전익 존을 구성해 주력 기종과 중형협동전투기(MUCA), 소형무인전투기(SUCCA)가 적용되는 최신예 차세대공중전투체계 개념을 선보일 예정이다.

또한 본격적인 양산 단계에 진입한 KF-21, 전 세계 경공격기 시장의 베스트셀러로 자리 잡은 FA-50과 첫 수출시장에 진출한 KUH, 육군에 양산 납품 중인 LAH를 전면에 내세워 마케팅 역량을 집중할 계획이다. 아울러 KAI가 독자 개발 중인 다목적무인기(AAP)와 공중발사무인기(ALE) 전시 및 인공지능(AI)파일럿인 '카일럿(KAILOT)'과 유무인복합체계 영상으로 미래 비전을 제시한다.

KAI는 이번 에어쇼 기간 동안 동남아시아 기존 운용국들은 물론 잠재 수출국들의 정부 고위 관계자 및 군 수뇌부와 미팅을 가질 예정이다.





조우래 KAI 수출마케팅 부문장은 "싱가포르 에어쇼는 K-방산의 폭발적 성장을 이끌어주는 중요한 교두보"라며 "세계적으로 검증된 FA-50의 신뢰성과 KF-21의 첨단 기술력을 바탕으로 K-방산의 위상을 높이고 실질적인 수출 성과를 이어가겠다"고 말했다.





