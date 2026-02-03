SK바이오사이언스, 게이츠재단 산하 연구기관과 RSV 예방항체 기술 도입 계약

SK바이오사이언스가 게이츠재단(Gates Foundation) 산하 연구기관과 신규 RSV(호흡기세포융합바이러스) 항체 의약품 개발을 위해 손을 잡았다.

SK바이오사이언스는 게이츠재단 산하의 비영리 의학 연구기관인 Gates MRI(The Gates Medical Research Institute)와 'RSV 예방용 단일클론 항체 후보물질(RSM01)'을 도입(License-in)하는 계약을 체결했다고 3일 밝혔다.

SK바이오사이언스가 도입한 RSV 예방항체 후보물질은 생후 첫 RSV 유행 시기를 앞두고 있거나, 해당 시기 중에 태어난 신생아와 영아를 대상으로 한다. 한 번만 투여해도 RSV가 유행하는 한 시즌 전체를 빠르고 지속적으로 예방할 수 있도록 설계된 것이 특징이다. 이 후보물질은 치료용 단일클론 항체 발굴·엔지니어링에 특화된 미국 바이오테크 기업 'Adimab'이 'Gates MRI'와 협력해 설계했다.

현재 RSV 예방은 주로 임산부 접종이나 일부 고위험군 중심으로 이뤄지고 있어, 접종 시기나 의료 접근성 측면에서 보호받지 못하는 영아가 적지 않다. 이번 예방항체는 이러한 한계를 보완해, 보다 많은 영아를 실제로 보호할 수 있는 새로운 예방 수단이 될 것으로 기대된다.

RSM01의 기술적 우수성은 초기 임상을 통해 확인됐다. 해당 후보물질은 실험실 시험과 동물실험에서 RSV 바이러스의 감염과 증식을 효과적으로 억제했으며, 기존 예방 의약품에 반응이 떨어지는 일부 RSV 유형에서도 효과를 보였다. 미국에서 성인을 대상으로 선행된 임상에서는 안전성, 내약성과 함께 1회 투여 후 약 5개월 이상 예방 효과가 유지될 가능성도 제시됐다. SK바이오사이언스는 이 같은 초기 임상 결과를 바탕으로 영유아 대상 임상에 신속히 착수해 개발 속도를 높일 계획이다.

SK바이오사이언스는 이번 기술 도입을 통해 선진국을 포함한 전 세계에 제품을 독점적으로 공급할 권리를 확보했다. 또한 이번 계약에는 생명을 구하는 보건 기술을 가장 필요로 하는 지역과 사람들에게 공평하게 제공하겠다는 Gates MRI의 공익적 목적에 부합하는 '글로벌 접근성(Global Access)' 약정도 포함됐다. 이에 따라 SK바이오사이언스는 선진국뿐만 아니라 RSV로 인한 영아 사망률이 높은 저개발국에 합리적인 가격으로 제품을 공급할 수 있도록 대규모 생산공정 개발을 병행할 예정이다. 이는 선진국 시장에서의 상업적 가치뿐 아니라, 저개발국의 미충족 의료수요를 해결하려는 SK바이오사이언스의 공중보건 수호 의지가 반영된 결과다.

RSV는 전 세계적으로 영아와 소아에게 중증 호흡기 질환을 일으키는 주요 원인으로, 매년 전 세계에서 생후 6개월 미만의 영아 약 10만 명이 RSV 관련 질환으로 목숨을 잃는 것으로 추정된다. 특히 이 가운데 약 97%가 저·중소득국가에서 발생해, 질병 피해가 특정 지역에 집중돼 있다는 점에서 심각한 글로벌 보건 문제로 지적되고 있다.

이 같은 감염 부담으로 인해 RSV 예방에 대한 전 세계 수요는 지속적으로 높아지고 있다. 글로벌 시장조사기관 이밸류에이트 파마(Evaluate Pharma)에 따르면 전 세계 RSV 예방항체 시장은 2032년 45억 달러(약 6조6,200억 원) 규모로 성장할 것으로 예측됐다. 현재 상용화된 제품이 적어 선진국 중심으로 접종이 이뤄지는 시장이 향후 확대되면 시장 규모는 더욱 커질 전망이다.

세계보건기구(WHO) 역시 최근 발간한 보고서에서 "가격 접근성과 국가 예방접종 프로그램(NIP) 편입 여부에 따라 RSV 예방항체 수요가 폭발적으로 증가할 수 있다"고 분석하며, 향후 가장 주목해야 할 공중보건 시장 중 하나로 제시하기도 했다.

안재용 SK바이오사이언스 사장은 "이번에 도입한 RSV 예방항체 후보물질은 공중보건 기여와 사업적 수익성을 동시에 확보하는 전략적 파이프라인으로, 중장기 포트폴리오 경쟁력을 강화하는 핵심 과제가 될 것"이라며 "앞으로도 기술 중심의 투자와 확장된 글로벌 파트너십을 기반으로 사업 경쟁력을 강화하고 지속가능한 성장을 이끌겠다"고 말했다.





한편, SK바이오사이언스와 게이츠재단은 2013년 장티푸스, 소아 장염 등 다양한 백신 개발에 있어 협력을 시작하며 글로벌 공중보건 증진을 위한 아름다운 동행을 이어오고 있다. 특히 2020년 게이츠재단의 지원 아래 코로나19 백신 개발에 착수, 상용화에 성공한 SK바이오사이언스는 한층 강화된 협력 관계를 바탕으로 파트너십을 확장해가고 있다. 2022년과 지난해 내한한 빌 게이츠 이사장과는 단독으로 만나 양 기관의 두터운 신뢰를 확인하고 다양한 질병과 전염병에 공동으로 대응키로 협의했다.





