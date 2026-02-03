호텔신라, 지난해 영업이익 135억원…흑자 전환 성공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

호텔&레저 호실적

지난해 4분기 영업손실도 41억원으로 축소

호텔신라가 호텔 사업 성장 등에 따라 지난해 연간 기준 흑자 전환에 성공했다.

호텔신라는 지난해 4분기 잠정실적 공시를 통해 지난해 연간 기준 매출액이 4조683억원으로 전년 대비 3.1% 늘었고, 영업이익은 135억원을 기록하며 흑자 전환했다고 3일 밝혔다.

호텔신라 영빈관 전경. 호텔신라

AD

지난해 4분기 연결 기준 매출은 1조454억원을 기록해 전년 동기 대비 10.3% 증가했다고 3일 밝혔다. 같은 기간 영업손실은 41억원으로 영업적자 규모를 279억원 축소했다.

사업 부문별로 살펴보면 면세(TR)부문 매출은 8549억원으로 전년 동기 대비 10.5% 증가했으며, 영업손실은 206억원으로 적자를 축소했다. 호텔&레저부문 매출은 1905억원으로 9.3% 늘어났으며, 영업이익은 165억원으로 3.1% 성장했다. 3분기에 이어 매출과 영업이익 모두 좋은 성과를 이어가고 있다는 설명이다.





AD

호텔신라 관계자는 "TR부문은 어려운 업황이 이어지고 있지만, 경영 효율화를 위해 다각도로 노력하고 있다"며 "호텔부문은 브랜드 및 상품과 서비스 경쟁력을 기반으로 위탁운영을 확대하고, 이를 바탕으로 지속적으로 실적을 개선해 나가겠다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>