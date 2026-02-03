대전상의, 대전·충남 중소기업 '현장 안전 컨설팅 지원'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대전상공회의소는 지난해 대전과 충남 소재 중소기업 15곳을 대상으로 위험성 평가 중심의 안전관리체계 구축을 지원했다고 3일 밝혔다.

지원은 '공동 안전관리자 지원 사업'의 일환으로 이뤄졌다. 정부의 지원을 받아 수행된 이 사업은 산업재해 예방을 위해 지역 및 업종별 협회·단체가 공동 안전관리자를 채용해 50인 미만의 소규모 사업장에 투입, 현장 중심의 안전관리 체계 구축을 밀착 지원하는 것이 핵심이다.

대전상의가 채용한 전문 컨설턴트(공동 안전관리자)는 대상 기업을 직접 찾아가 중대재해처벌법 대응을 위한 컨설팅에 주력했다. 또 작업 현장 내 위험요인을 사전에 발굴해 개선하고 기업 안전 담당자가 위험성 평가를 기반으로 체계적 안전관리 시스템을 스스로 구축할 수 있게 행정지도 했다.

이를 통한 현장 개선 사례는 ▲안전보건 경영방침의 자사화 및 근로자 인지를 위한 선포식 개최 ▲중대재해 예방 5대 핵심 수칙과 여름철 폭염 대비 안전 수칙 준수 ▲크레인 섬유·와이어 로프 상시 점검 및 정기 교체 ▲크레인 후크 탈착 안전조치 강화 ▲개인 보호구 착용 생활화 ▲회전체 기계류의 끼임 사고 예방을 위한 덮개 설치 등이 대표적이다.





대전상의 관계자는 "재해 발생 가능성이 높은 제조업을 발굴해 기업 스스로 실질적인 안전관리 역량을 갖출 수 있도록 돕기 위해 올해도 지원을 확대할 계획"이라고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

