HSBC "'AI 열광'에 따른 하방 리스크 경계해야"

인공지능(AI) 낙관론으로 인해 회사채 수익률 스프레드(국채 수익률과의 차이)가 수십 년 만에 최저 수준까지 내려온 가운데, 크레딧 시장에서 잠재적 하방 리스크를 경계해야 한다는 분석이 나왔다.

3일 블룸버그에 따르면 송진 리(Song Jin Lee), 톰 러셀(Tom Russell) HSBC 연구원은 "미국의 최근 국내총생산(GDP) 성장 중 상당 부분이 AI와 연관돼 있다"며 "이는 투자 지출을 통한 직접적인 영향이든, AI 관련 주식에서 발생한 자산 효과를 통한 간접적 영향이든 마찬가지"라고 말했다. 이어 "기대에 못 미치는 결과가 나올 경우, 여러 경로를 통해 크레딧 시장 전반으로 파급될 수 있다"고 지적했다.

보고서는 현재 회사채 스프레드가 2007년 글로벌 금융위기 직전 수준까지 축소된 상태라고 짚었다. 이는 투자자들이 지정학적 리스크를 외면한 채 역사적으로 여전히 높은 수익률만을 좇고 있기 때문이라는 분석이다. 또한 견조한 거시경제 환경에도 불구하고 채권 투자자들의 추가적인 수익 여력은 제한적인 것으로 내다봤다. 이는 빅테크 기업들이 수백억 달러 규모의 채권을 발행하면서 신용 스프레드가 확대될 가능성이 커지고 있기 때문이다.

이들은 현재의 가격 형성이 선진국 기업 차입자들의 전반적으로 양호한 펀더멘털을 바탕으로 한 "온건한(benign) 전망을 이미 충분히 반영하고 있다"고 설명했다. 다만 "현재의 낙관론이 매우 제한적인 기반 위에 형성돼 있다는 점"은 충분히 반영되지 않았다고 덧붙였다.





AI 부문에서 예상보다 긍정적인 결과가 나오더라도 미국의 프라이빗 크레딧 시장은 익스포저(위험 노출도)가 크다고 봤다. 사업 모델 자체가 바뀔 수도 있는 고위험 소프트웨어 업체에 투자 비중이 높기 때문이라는 설명이다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

