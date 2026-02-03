미스코리아 대구진 김세은, 이웃돕기 성금 100만원 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구사회복지공동모금회(회장 신홍식)는 2025 미스코리아 대구진 김세은씨가 성금 100만원을 기탁하며 대구사랑의열매 156호 나눔리더에 가입했다고 3일 밝혔다.

이번 기부는 2025년 한해 미스코리아 활동을 통해 지역사회로부터 받은 사랑과 응원에 보답하고자 하는 김세은씨의 뜻에 따라 이뤄졌으며, 기탁된 성금은 대구지역 취약계층 지원을 위한 복지사업에 사용될 예정이다.

2025 미스코리아 대구 진 김세은씨가 나눔리더 인증패를 들고 기념촬영을 하고 있다.

김세은씨는 "미스코리아 활동을 하며 시민 여러분께 많은 사랑을 받았다. 작지만 그 사랑에 대한 보답으로 나눔에 동참하게됐다"며, "앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔을 꾸준히 실천해 나가고 싶다"고 전했다.

나눔리더는 1년 이내 100만원 이상을 기부한 개인에게 부여되는 명예로, 지역사회 나눔 문화 확산을 이끄는 대표적인 개인 기부자 클럽이다.





강주현 대구사회복지공동모금회 사무처장은 "'아름다움의 가치'를 나눔으로 실천해 주신 김세은씨의 기부 참여에 감사드린다"며, "오늘의 실천이 지역사회 전반에 나눔 문화를 확산시키는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

