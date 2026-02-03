"코로 들어 올려 내동댕이"…태국서 코끼리 습격으로 관광객 1명 사망

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

태국, 야생 코끼리 개체 수 증가

산책 중 60대 관광객 습격 당해

태국에서 야생 코끼리 개체 수 증가로 인한 인명 피해가 이어지는 가운데, 이번에는 국립공원에서 야생 코끼리가 관광객을 공격해 숨지는 사고가 발생했다.

3일(현지시간) AFP 통신과 태국 현지 매체 방콕포스트는 전날 오전 5시 30분께 태국 중부 나콘라차시마주 카오야이 국립공원 캠핑장에서 야생 수컷 코끼리 1마리가 65세 태국인 남성 관광객을 공격했다고 보도했다.

사진은 기사 중 특정 표현과 무관. 픽사베이

AD

목격자들에 의하면 이 코끼리는 캠핑장 텐트 인근에서 아내와 함께 산책하던 관광객을 코로 들어 올려 땅에 내던진 뒤 여러 차례 밟았다. 이후 공원 관리원과 현지 경찰이 출동해 코끼리를 쫓아냈으나, 피해 관광객은 결국 숨졌다. 당시 캠핑장에 있던 다른 관광객들은 공포에 질린 채 상황을 지켜봐야 했으며, 코끼리의 위협으로 인해 구조에 나서지 못한 것으로 전해졌다.

공원 관계자는 이 코끼리가 '플라이 오이완'이라는 이름으로 알려져 있으며, 과거에도 현지 주민 2명을 공격해 사망에 이르게 한 전력이 있다고 밝혔다. 또 아직 해결되지 않은 여러 사망 사고에도 연관됐을 가능성이 있다고 덧붙였다. 해당 코끼리는 현재 공격성이 강해지는 발정기 상태인 것으로 알려졌으며, 공원 측은 행동 교정 훈련이나 다른 지역으로의 이동 등 후속 조치를 검토 중이다.

한편 태국 국립공원·야생동식물보호국에 따르면 2012년 이후 현재까지 야생 코끼리에 의한 사망자는 220여명에 달한다. 2024년 12월에도 태국 북부 로에이주 푸끄라등 국립공원에서 40대 태국 여성이 코끼리의 공격을 받고 숨졌다.





AD

태국에 서식하는 아시아 코끼리는 세계자연보전연맹(IUCN)의 '위기' 멸종위기등급으로 분류돼 있지만, 최근 태국에서 야생 코끼리 수가 늘면서 인간과 충돌이 늘고 있다. 이에 따라 국립공원·야생동식물보호국은 야생 코끼리 개체 수 조절을 위해 지난달 하순부터 동부 뜨랏주 등 일부 지역에서 암컷 코끼리를 대상으로 마취총을 이용한 피임 주사 접종에 나섰다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>