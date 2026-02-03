인터넷진흥원, 조직개편 단행…"AI부터 랜섬웨어까지 보안 강화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI보안산업본부·디지털위협예방본부 신설

한국인터넷진흥원(KISA)은 고도화되는 사이버 위협으로부터 국민 일상을 보호하기 위해 대대적인 조직개편을 단행한다고 3일 밝혔다.

이번 조직개편으로 인터넷진흥원은 'AI보안산업본부', '디지털위협예방본부', '랜섬웨어대응팀'을 신설하는 등 조직 체계를 전면 재정비했다. 이를 통해 AI 시대를 선도하기 위한 추진 기반을 마련하고, 랜섬웨어 등 민생 침해 범죄에 대한 대응 역량을 강화할 방침이다.

우선 AI 기본사회 실현을 위한 핵심 동력을 확보하기 위해 'AI보안산업본부'를 설치했다. AI보안산업본부는 AI 보안 정책 수립부터 산업 육성, 기술 개발, 인재 양성까지 AI 보안 산업 생태계 구축을 총괄한다.

사후 대응을 넘어 선제적 예방 활동을 강화하기 위해 '디지털위협예방본부'도 새롭게 출범했다. 디지털위협예방본부는 소프트웨어 공급망 보안, 국가 망 보안체계(N2SF) 등 국가 기반 시설의 보안 체계를 정비하는 데 집중할 예정이다.

디지털위협대응본부는 지능화·조직화 되는 사이버 공격에 맞서 역할이 강화됐다. 포렌식분석팀을 확대해 침해사고 발생 시 신속하고 정확한 원인 규명이 가능한 체제를 만들었다.

또 지속적으로 증가하는 랜섬웨어 사고에 대응하고 보안 사각지대에 놓여 있는 중소기업을 지원하기 위해 '랜섬웨어대응팀'도 신규 편성했다.





인터넷진흥원 이상중 원장은 "이번 조직개편은 AI로 대변되는 기술 환경 변화에 선제적으로 대응하기 위한 전략적 선택"이라며 "AI 시대에서 글로벌 보안 경쟁력을 확보하고, 국민이 안심할 수 있는 디지털 환경을 조성하기 위해 역량을 집중하겠다"고 말했다.





