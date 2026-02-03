고양시, ‘한양의 수도성곽’ 유네스코 세계유산 등재 신청서 정식 제출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 최초 ‘세계유산 2관왕’ 도전

서울시·경기도와 공동 등재 추진

최종단계 국제심사 절차에 대비

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난달 27일 국가유산청, 서울시, 경기도와 함께 시의 대표 유산 북한산성이 포함된 '한양의 수도성곽(Capital Fortifications of Hanyang) '세계유산 등재신청서를 유네스코 세계유산센터에 정식 제출했다고 3일 밝혔다.

고양시, 북한산성 세계유산 등재 절차 본격 돌입. 탕춘대성. 고양특례시 제공

한양의 수도성곽은 조선의 수도 한양을 방어하기 위해 축조된 수도 성곽이다. 행정의 중심지인 도성(한양도성), 유사시를 대비한 군사목적의 방어용 입보성(북한산성), 백성의 피난과 장기전에 대비한 창고시설을 보호하기 위한 연결성(탕춘대성)이 하나로 연결된 대규모의 단일 유산이다.

시는 오랜 기간에 걸쳐 형성·유지되며 수도 방어·통치 체계의 변천사를 간직한 한양의 수도성곽의 탁월한 가치를 입증하기 위해, 국제심사 절차의 첫 번째 단계인 등재신청서 제출을 완료했다. 세계유산 등재신청서는 국가유산청을 중심으로 고양시, 서울시, 경기도가 공동으로 참여했다.

고양시, 북한산성 세계유산 등재 절차 본격 돌입. 북한산성. 고양특례시 제공

제출된 등재신청서는 유네스코 세계유산센터의 완성도 검사를 거쳐 오는 3월부터 유네스코 세계유산 자문기구인 국제기념물유적협의회(ICOMOS)의 평가를 거치게 된다. 이후, 등재심의 대상에 오를 경우 2027년 제49차 세계유산위원회에서 최종 등재 여부가 결정될 예정이다.

북한산성을 포함한 한양의 수도성곽이 유네스코 세계유산으로 등재될 경우 고양시는 경기도 31개의 시군 중 조선왕릉(고양 서삼릉·서오릉)을 포함해 2건의 세계유산을 보유한 유일한 자치단체가 된다.

시 관계자는 "유네스코 세계유산 등재 신청은 우리 시 대표유산 북한산성에 대한 역사적 가치와 위상을 국제사회에 널리 알리는 중요한 과정"이라며 "경주시, 부여시, 공주시 등이 세계유산 등재에 성공한 이후 내외국 방문객이 급격히 증가했던 사례를 봤을 때 세계유산으로 인한 지역 활성화도 기대할 수 있을 것"이라고 말했다.





고양시, 북한산성 세계유산 등재 절차 본격 돌입. 북한산성 중성문. 고양특례시 제공

시는 한양의 수도성곽이 세계유산으로 등재될 수 있도록 국가유산청, 서울시, 경기도와 긴밀히 협력해 국제심사 절차에 대비하며 최선을 다할 계획이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

