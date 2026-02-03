한림대, 3개 전문 기관과 '맞손'…학술·정책·현장 잇는 ‘글로벌 거버넌스’ 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한림대-한국국방외교협회-한국아프리카학회-한국평화활동학회

협력 네트워크 구축 업무협약 체결…공동 연구 기반 마련

한림대학교(총장 최양희)는 지난 2일 학내 본관 대회의실에서 (사)한국국방외교협회, (사)한국아프리카학회, 한국평화활동학회와 학술·정책·평화협력 네트워크 구축을 위한 업무협약(MOU) 체결식을 개최했다.

이번 협약은 대학·학회·협회 간 상호 존중과 대등한 협력을 바탕으로, 학술·정책·평화협력 분야의 지속 가능한 협력 네트워크를 구축하기 위해 추진됐다. 참여 기관들은 글로벌 평화·안보·개발 및 아프리카 지역 관련 주요 의제에 대한 공동의 문제의식을 공유하고, 각 기관의 전문성과 역할을 토대로 상호 보완적인 협력을 확대해 나갈 계획이다.

이날 협약식에는 양기웅 한림대학교 글로벌협력대학원장, 권태환 한국국방외교협회장, 황규득 한국아프리카학회장, 최영범 한국평화활동학회장 등 각 기관·단체장이 참석해 협약서에 서명하고, 향후 협력 방향에 대해 의견을 나누었다.

협약에 따라 참여 기관들은 ▲공동연구 및 학술교류 기반 강화 ▲학술 성과와 정책 논의 간 연계성 제고 ▲교육 및 인재 양성을 위한 협력 여건 조성 ▲국제협력 및 현장 기반 실천을 위한 협력 틀 마련 등 다양한 분야에서 협력을 추진할 예정이다.





이번 협약은 개별 협약 체결에 그치지 않고, 참여 기관 간 정기적인 소통과 협력 구조를 마련함으로써 학술 연구, 정책 논의, 현장실천이 상호 연결되는 협력 체계를 구축하기 위한 공동의 출발점이라는 점에서 의미를 가진다. 이를 통해 평화 및 국제협력 분야에서 실질적이고 지속 가능한 협력 성과가 축적될 것으로 기대된다.





