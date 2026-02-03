검찰, '서부지법 난동 배후 의혹' 전광훈 목사 구속 기소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난해 1월 발생한 서울서부지법 난동 사태 배후로 지목된 전광훈 사랑제일교회 목사가 재판에 넘겨졌다.

전광훈 사랑제일교회 목사가 지난달 15일 서울서부지방법원에서 열린 구속적부심 심문에 출석하고 있다. 연합뉴스

서울서부지검 형사5부(부장검사 김진혁)는 3일 특수건조물침입교사, 특수공무집행방해교사 등 혐의를 받는 전 목사를 구속 기소했다고 밝혔다.

전 목사는 지난해 1월19일 새벽 윤석열 전 대통령의 구속 소식이 전해진 직후 지지자들이 서부지법에 난입해 집기를 부수고 경찰을 폭행하도록 조장한 혐의를 받는다.

서울서부지검은 전 목사가 교회 신도와 광화문 집회 참가자 등을 향해 '국민 저항권으로 반국가 세력을 처단해야 한다'는 취지의 발언을 한 것으로 파악했다. 또 지난해 1월18일 광화문 집회에서 집회 신고의 범위를 넘어 집회 참가자들을 서울서부지방법원으로 이동하게 했다고 봤다.





앞서 서울서부지검은 지난달 13일 증거 인멸과 도망의 염려가 있다며 전 목사에 대한 구속영장을 발부했다. 전 목사 측은 이튿날인 지난달 14일 구속의 적법성을 다시 따져달라며 구속적부심사를 청구했으나, 법원은 "구속 상태로 수사할 필요성이 인정된다"며 이를 기각했다.





