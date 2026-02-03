상명대, 이탈리아 사피엔차 대학과 협력 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현지 방문 통해 학술교류 협정 추진

상명대학교는 교류 및 협정체결 논의를 위해 이탈리아의 사피엔차 대학을 방문했다고 3일 밝혔다.

상명대 김종희 총장, 피엔차 대학 카를로 마씨모 카씨올라(Carlo Massimo Casciola) 공과대학장. 상명대학교

사피엔차 대학에서는 공과대학의 학장 및 각 전공별 14명의 교수들이 회의에 참석해 각 전공별, 연구분야별로 상명대와의 협력방안에 대해 제안하는 시간을 가졌다.

상명대에서는 김종희 총장을 필두로 이준영 대외협력처장, 김태한 교무처장, 김지현 문화예술대학장, 박경락 총장실 팀장, 이태희 대외협력팀 과장이 참석했다.

이날 사피엔차 대학 관계자의 소개로 도서관 및 공과대학을 둘러보며 벤치마킹하고 사피엔차 공과대학장 및 관련분야 14명의 교수, 연구진들과 공동연구와 교류방안을 논의했다.

양교는 우선 공학분야 전공인 에너지공학, 도시공학, AI, 스마트팜, 교통공학, 지질 및 물리학 등의 다양한 분야에서 썸머스쿨을 통한 학생교환 프로그램을 운영하기로 합의했다.

여름방학 또는 겨울방학을 이용해 각 전공별로 양교의 학생들을 교환하여 파견하고 학점을 수여하는 프로그램인데, 사피엔차 대학이 아직 한국에 있는 대학과의 교류가 활발하지 않은 만큼 참가한 여러 전공의 교수가 큰 관심을 보였다.

이번 방문을 통해 상명대와 사피엔차 대학은 곧 MOU 체결을 추진할 예정이며, 이를 토대로 교환학생, 복수 및 공동학위, 공동세미나 및 공동연구 등의 추가적인 부분에 대해 공동연구를 진행할 예정이다.

김종희 총장은 "사피엔차 대학은 재학생이 11만명이 넘고 역사가 700년 이상이며, 다양한 전공분야를 가진 유럽 최고의 대학"이라며 "상명대에도 각 분야에서 80여개의 다양한 전공이 있는 만큼 사피엔차의 공과대학뿐만 아니라 다양한 교육단위에서 교류를 지속해 나갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





한편, 상명대는 이번 이탈리아 방문 중 링크 캠퍼스 대학, 키에티 페스카라 대학, 피렌체 대학 등과 교류를 계속해 나갈 예정이다.





박호수 기자 lake@asiae.co.kr

