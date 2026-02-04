본문 바로가기
오션 리치벨트 최중심 '테넌바움294', 365일 힐링 라이프 선사

이상현기자

입력2026.02.04 10:00

-오션뷰 하이엔드 특화설계 아파트, 경험하지 못했던 오션뷰 제공
-탁 트인 바다와 광안대교가 파노라마처럼, 주거만족도 높아 인기

오션 리치벨트 최중심 ‘테넌바움294’, 365일 힐링 라이프 선사
일과 삶의 균형, 이른바 워라밸을 중요시하는 생활태도가 확산되면서 편리한 교통, 직주근접, 자연 쾌적성 등을 갖춘 단지의 선호도가 높아지고 있다. 이는 직장과 주거지가 가까워 출퇴근 시간이 짧고, 워라밸을 실현하기에 유리하기 때문이다. 이처럼 일상 속 쾌적한 주거환경을 누리기 위해서 무엇보다 '입지'는 주거 선택의 핵심 키워드다.


한 부동산 관계자는 "코로나19 팬데믹을 기점으로 주택시장 전반에 쾌적한 주거환경의 중요성이 커지고 있다. 주택 수요자들이 단순히 집값이나 평수보다 생활 전반의 만족도를 충족시킬 수 있는 단지를 선호하는 경향이 뚜렷해지고 있다"라고 말했다.


이러한 가운데 오션뷰 하이엔드 아파트 '테넌바움294'가 화제다. 신흥 리치벨트 최중심에 위치하고, 이제껏 보지 못했던 새로운 오션뷰가 펼쳐지기 때문이다.


'테넌바움294'는 부산광역시 수영구 광안해변로 323 일원 지하6층~지상39층 2개 동, 전용 ▶84㎡A 181세대 ▶84㎡A1 37세대 ▶84㎡B 37세대 ▶84㎡C 37세대 ▶141㎡A 1세대 ▶141㎡B 1세대, 총 294세대로 구성된다. 전 세대에서 바다를 조망할 수 있는 특별한 파노라마 시야로 일반 오션뷰와 비교할 수 없는 프리미엄을 갖추고 있고, 동쪽으로 마린시티, 남쪽으로 광안대교와 해수욕장, 북쪽으로 수영강을 볼 수 있어 360도 탁 트인 시야가 영구 확보된다.


수영구는 고급 주택이 즐비한 부촌 지역이며, 특히 민락동은 광안리 해수욕장과 광안대교를 가까이 두고 있어 주거 선호도가 매우 높은 지역이다.


'테넌바움294'는 하이엔드 아파트에 걸맞게 주방 가구부터 비품, 바닥 벽체, 포쉐린타일까지 유럽 제품을 적용해 고품격 라이프 공간을 선사한다. 또한, 유리난간을 설치해 넓어진 시야확보와 높은 개방감으로 탁 트인 뷰를 경험할 수 있다. 이 밖에도 벽에 손상을 주지 않고 높낮이와 좌우 이동이 자유로운 픽쳐레일을 적용해 액자, 시계, 화초 등 다양한 물건을 손쉽게 걸 수 있도록 했다. 무엇보다 하이엔드 아파트 시그니쳐라 할 수 있는 스카이 라운지와 세컨 하우스 등 스카이 커뮤니티시설을 최상층에 마련해 입주민이 이용할 수 있도록 했다. 최상층에 위치한 만큼 광안리부터 센텀시티까지 360도 파노라마 오션뷰와 시티뷰를 누릴 수 있어 입주민들의 '테넌바움294'에 대한 자부심과 가치를 높일 것으로 예상된다. 외관은 세련되고 고급스러운 느낌을 주는 커튼월룩을 적용하고 옥탑에는 스카이라인을 돋보이게 할 미디어파사드가 설치된다.


생활인프라와 교통환경도 뛰어나다. 민락 수변공원과 민락공원은 도심 속 푸른 숲이 되고, 바로 앞 광안리 해수욕장으로 365일 바다를 보며 산책할 수 있다. 여기에 은행, 병원, 행정기관부터 복합문화공간 밀락더마켓, 센세계백화점 센텀시티, 롯데백화점 센텀시티, 벡스코, 영화의 전당 등 문화와 쇼핑시설을 누릴 수 있다. 부산 지하철2호선 민락역과 2호선과 3호선 환승역인 수영역을 이용할 수 있고, 광안해변로, 광안대교 등을 통해 주요 지역으로 접근이 편리하다. 원동IC도 인접해 부산외곽순환고속도로 이용도 가능하다.


분양 관계자는 "테넌바움294는 입주민의 품격과 자부심을 높여주는 최고급 주거상품이다. 오션 리치벨트 최중심에 위치하고, 광안대교 오션뷰 등 힐링라이프를 제공해 문의가 많다"라며 "즉시 입주 가능하고, 2억원 상당의 풀옵션, 계약금 5%, 선택 가능한 3년 30% 잔금유예 등 금융 부담을 줄일 수 있는 다양한 혜택도 많다"라고 분위기를 전했다.


한편, '테넌바움294' 샘플하우스는 현장에 마련되어 있으며, 보다 자세한 사항은 대표번호와 홈페이지를 통해서 문의 가능하다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

